Afines a G. Caballero presentan listas al comité nacional y federal, que la comisión organizadora no da por válidas

SANTIAGO. EP. Los afines al portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, han presentado candidaturas alternativas tanto al comité nacional como al federal al finalizar sin acuerdo las negociaciones durante la primera jornada del XIV Congreso Nacional del PSdeG. Con todo, la comisión organizadora de la cita no da por válidas estas listas al considerar que presentan "múltiples irregularidades". En concreto, el portavoz parlamentario del PSdeG encabeza una lista alternativa formada por siete personas para el comité federal, en la que figuran en el número dos y tres los diputados Paloma Castro y Martín Seco, respectivamente. Además, cierra la candidatura Luis Toxo.

Por su parte, la diputada autonómica Noa Díaz es la número uno de otra lista alternativa --conformada por 228 personas-- al comité nacional, y en la que figuran en los primeros puestos nombres como los de los alcaldes de Cedeira (A Coruña), Pablo Moreda; Forcarei (Pontevedra), Verónica Pichel; y Pedrafita do Cebreiro (Lugo), José Luis Raposo. Para obtener representación de ser validadas, estas tendrán que alcanzar un 20% de apoyo en el XIV Congreso, en el que hay un total de 491 delegados acreditados.

Hasta pasadas las doce de la noche no se materializado el registro de estas listas tras haber diferencias en el formato de inscripción. Así, la comisión organizadora del XIV Congreso del PSdeG señalaba que éstas debían presentarse de forma física y no por correo electrónico, como habían hechos los afines a Caballero. Además, considera que estaban fuera de plazo, tanto del inicial como de la prórroga concedida a petición de los de Gonzalo Caballero, y que presentaban "múltiples irregularidades", aspectos que, según apuntaron fuentes socialistas, hacen que no se puedan dar por válidas. Todo ello mientras el sector del portavoz parlamentario advierte de una posible "vulneración" de la democracia interna en el partido si se rechazan.

Precisamente, la elaboración de las candidaturas a estos órganos nacionales y federales evidenció a lo largo de la jornada las diferencias entre el sector de Caballero y el nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Al finalizar las intervenciones del plenario, el propio Gonzalo Caballero denunció en declaraciones a los medios que el presidente del XIV Congreso, el alcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo, trataba de poner "trabas democráticas" a la presentación de candidaturas a estos órganos al no dar cuenta de los criterios que se debían cumplir para ello.

Fuentes próximas a Formoso consultadas por Europa Press explicaron que el nuevo secretario xeral ofreció a Gonzalo Caballero sellar un acuerdo para conformar listas únicas, con una oferta para integrar a un total de 35 personas en el comité nacional, entre las que se podía incluir el propio político vigués. Sin embargo, el equipo del portavoz parlamentario aseguró que esta propuesta se había reducido a un total de 25 personas. Además, criticó que Formoso no informaba del número de personas que iba a conformar este órgano.

En los últimos cuatro años unas 400 personas integraban el comité nacional, que es el máximo órgano de decisión del partido entre congresos.

DEBATES EN LAS COMISIONES SOBRE LA PONENCIA. De forma paralela a estas negociaciones, los socialistas gallegos han celebrado cinco comisiones en las que se han debatido las distintas enmiendas presentadas a la Ponencia Marco, un documento que servirá de hoja de ruta para los próximos cuatro años. En una de ellas, la que ha abordado las cuestiones relativas a los estatutos del partido, ha sido aprobada una enmienda que pedía que las agrupaciones locales pudiesen seguir eligiendo a integrantes del comité nacional después de que en el 40º Congreso Federal se aprobase que éstos fuesen elegidos por los congresos autonómicos y provinciales. Así las cosas, el congreso gallego elegirá a la mitad de los componentes del comité nacional, mientras que el otro 50% seguirá siendo escogido en las agrupaciones locales.