Agentes de Aduanas ratifican que a Liñares le entregaban comisiones

Todo es interpretable y al Tribunal corresponde la siempre complicada misión de separar el grano de la paja... que aparece en todos los sumarios judiciales. Máxime cuando en la vista oral siempre hay dos versiones contradictorias sobre un mismo hecho. La segunda jornada del juicio en el que están acusados el exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y nueve empresarios, se centró en el testimonio de varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que, bajo las órdenes de Pilar de Lara, actuaron como Policía Judicial en la operación Pokémon.

Los funcionarios se ratificaron en sus informes en los que hablaban de entregas de dinero, aunque reconocieron que no las presenciaron. Además, esta sesión, en la que se renunció a la comparecencia de varios agentes, estuvo muy centrada en la declaración firmada por el principal encausado en el marco de una cena con los agentes en Santa Comba, de camino del último registro en su inmueble de Dumbría hasta los calabozos de Lugo en septiembre de 2012, auténtico nudo gordiano del asunto.

El primer agente en testificar se centró en la existencia de un documento localizado en el domicilio habitual de Liñares en el que aparecían “iniciales”, que se corresponden, según los investigadores, con las identidades de los empresarios.

Este funcionario indicó que en ese documento encontrado había una suerte de asiento contable que empezaba el 1 de mayo de 2012 con una anotación de 424, que él y sus compañeros entienden que eran 424.000 euros, a lo que se añadían unos ingresos probables por aportaciones de 20 o 15.000 euros y que después de unas operaciones –giros a una empresa de publicidad– el saldo resultante sería 215.000 euros. “Un manuscrito en casa del señor Liñares”, insistió para sustentar las investigaciones realizadas.

Fernández Liñares negó en su declaración inicial (este martes) reconocer su letra en los documentos incorporados al sumario, por lo que su abogado inquirió a este agente del SVA si había cotejado o había algún informe que corroborase que la caligrafía de esas anotaciones se corresponde con la de Liñares. La respuesta del funcionario fue que el informe lo hicieron otros cuerpos de seguridad (Policía Judicial y Guardia Civil) y que entendía que se habían hecho las comprobaciones correspondientes, si bien no pudo afirmarlo. Uno de los agentes dijo que el propio Liñares reconoció su autenticidad en un contexto informal (el día de los registros), pero que no figuraba en la declaración firmada porque no en ese momento no lo repitió.

El abogado de la defensa del principal acusado (el resto, salvo el letrado que defiende al único empresario que negó las entregas de dinero, no hicieron preguntas) preguntó a todos los funcionarios de Aduanas si había conversaciones telefónicas en las que se hablaba expresamente de pedir dinero o de hacer entregas, a lo que los agentes dijeron que no, con el matiz de que –lo hizo constar uno de ellos– este tipo de conversaciones “por su experiencia” profesional no se hacen de esa forma, sino que se pactan de otra manera.

Además, los funcionarios que participaron en la instrucción dirigida por Pilar de Lara indicaron que se deducía por otras palabras. Una de las conversaciones que fue usada como prueba recogía como un empresario hablaba de que había que “llevarle lo del mes”.