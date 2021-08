Agentes del SUP demandarán nuestro propio @policiagalicia

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aprovechado el tirón de las atractivas redes sociales y están ahora más presentes que nunca en el mundo digital. Un ejemplo es la Policía Nacional y su cuenta de Twitter (@policia) con 3,5 millones de followers. Aun así es centralizada y no existen perfiles específicos para cada comunidad. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía en nuestra autonomía (@supgalicia en la citada RRSS), que suple la función de este inexistente usuario autónomico oficial, difundiendo contenido de interés en el territorio gallego y buscando nuevas fórmulas para llegar a la ciudadanía, demandará a la Jefatura Superior nuestro propio y deseado @policiagalicia.

A nivel de comunicación, uno de los últimos “avances”, que próximamente cumplirá tres meses tras su creación, fue el podcast inaugurado por el SUP Galicia en mayo. Disponible en Ivoox, donde lanzan un episodio cada viernes, abordan las principales noticias que se suceden semanalmente, dentro del ámbito de Policía Nacional, con distintos análisis normativos y la colaboración de diferentes profesionales.

¿Pero qué les llevó a crear el nuevo canal? “Santi Rey, compañero destinado en A Coruña y presidente de AtlanTICs nos la propuso. Nos enseñó su estudio. Rápido nos contagió su entusiasmo y comenzamos a grabar”, explica Roberto González, secretario general del sindicato.

En esta línea, tras dicho periodo de iniciación, las actuales sensaciones son muy buenas en cuanto a este “novedoso” mecanismo dirigido a los agentes del CNP, pero también a los efectivos de las restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a las “personas que quieran conocer de primera mano qué sucede dentro de la Policía Nacional en Galicia, cuáles son nuestros problemas, reivindicaciones y preocupaciones”, señala asimismo.

“El feedback ha sido muy positivo. Nuestros afiliados valoran positivamente esta iniciativa y es una forma de resolver, de forma genérica, dudas que nos llegan por parte de unos pocos compañeros y que afectan a buena parte del colectivo. Las interacciones son nuestra gasolina”, dice por su parte Santiago Rey.

El podcast de los policías gallegos, que se suma a su presencia en Twitter, entre otras redes sociales, ha logrado en este escaso periodo más de 1.000 reproducciones, siendo los temas que más interesan aquellos vinculados a la convocatoria de plazas para Unidad de Policía Adscrita a la Xunta, el Concurso General de Méritos o su proceso de vacunación. Así las cosas, su propósito a largo plazo se basará en “afianzar el proyecto”.

“Nos gustaría seguir ampliando el abanico de colaboradores e introducir una sección de entrevistas, donde el engranaje del colectivo tenga voz, poniendo en valor la labor que realiza la Policía Nacional día a día, combinando emisiones en directo”, remarca igualmente Rey.

Sin embargo, no es lo único que tienen en mente... Como se destacaba al principio de este reportaje, el Cuerpo Nacional de Policía está centralizado en un único usuario (@policia) que, si bien ha crecido significativamente (gracias a una comunicación juvenil, empática y hasta carente de “formalismos”, muchas veces divertida y siempre informativa), no produce un contenido especializado propio para cada CCAA.

Ahí es donde intervienen diferentes sindicatos autonómicos, que informan de sucesos y alertas (relativas a su oficio) más próximas a los habitantes de la comunidad donde residen. Sería lógico pensar que dichos perfiles solo creasen un contenido acorde a su entidad (iniciativas, propósitos, críticas sindicales...) pero la falta de un perfil comunitario también les ha llevado a publicar estos posts informativos, supliendo la falta de una cuenta regional y oficial, en nuestro caso la gallega.

“Las redes sociales son un canal de comunicación bidireccional y por el cual, nuestros afiliados, policías o cualquier otra persona, nos pueden encontrar, interactuar y contactar con nosotros de manera rápida, efectiva y sencilla. Desde el SUP hemos hecho una apuesta por esta forma de comunicar. Estamos en las principales redes”, remarca González, explicando que su portavoz de RRSS, David Fernández (alias Tiki) hace “un trabajo increíble en esta área, posicionando al Sindicato en primera línea de las reivindicaciones y prestigiando la labor de la Policía. Sólo le mueve la pasión”.

¿Pero para cuándo un @policiagalicia oficial? “Nos encantaría que más pronto que tarde pero en nuestro cuerpo todo avanza muy despacio”, responde el responsable sindical. “Para una simple autorización para hacer una entrevista a un agente de la Policía Nacional hay que pedir varios permisos. A veces, la Policía no “vende” de forma óptima el gran trabajo que realizan los distintos Grupos o Brigadas por la lentitud en la transmisión de la información. Hay una Oficina de Prensa nacional y exigen que ciertas notas de prensa tengan su autorización antes de remitirse”, añade sobre ello.

En este sentido, tal como avanza, si bien su creación no depende de ellos, solicitarán al jefe superior de Policía de Galicia que promueva su creación, aunque no parezca tarea fácil: “La DGP quiere tener el control absoluto de las informaciones oficiales que salen desde la Corporación y además nuestros responsables no son todavía plenamente conscientes de la importancia de tener presencia en el mundo digital”.

“En ocasiones nos quejamos de que los medios no publican correctamente un suceso pero eso ocurre porque no hay una fuente oficial que pueda aportar información verídica desde el primer momento”, explica Tiki al respecto, resaltando que el @policiagalicia “se conseguirá y esperamos que sea pronto”. De todos modos, matiza, una cuenta “no significa nada, lo importante son los dedos y la mente que la maneja”.

Con ello, según señala, una cuenta gallega del CNP en redes como Instagram, Facebook o Twitter, que mezclase el contenido autonómico especializado con la esencia, éxito y saber comunicar de @policia, sería beneficioso para dicho cuerpo. “Podemos vender más nuestra imagen y la labor que los 3.000 hombres y mujeres del CNP en Galicia realizan a diario”, apunta, recordando que la Policía Nacional realiza en la comunidad “una media de 20 detenidos a diario”. “Muchos de ellos son resultado de múltiples jornadas de trabajo en la sombra de escuchas, vigilancias o diversas gestiones”, sentencia finalmente Fernández.