¿Aguantaría la economía otro confinamiento más?

En toda una batalla de medidas contra la COVID, múltiples restricciones instauradas para paliar esta pandemia mantienen un doble propósito: salvaguardar vidas y también negocios. Ante el avance del virus, que recuerda cual pesadilla (quizás futuro déjà vu) la posible aplicación de otro confinamiento, así como sus efectos, los sindicatos cruzan opiniones con empresarios, difiriendo sobre si aguantará la economía gallega un hipotético nuevo aislamiento.

Según Europa Press, los representantes laborales observan un “margen” para otra parada, siempre que sea necesario, defendiendo incluso su implantación. Mientras tanto, la patronal considera que diversos sectores “difícilmente” lo soportarán.

Sin embargo, ambas posiciones se unen al manifestar que “la salud es lo primero”. Asimismo, abogan por conservar las ayudas implantadas, con el propósito de mitigar el daño que puedan generar las limitaciones en los ingresos que perciben autónomos, microempresas, comercios y hostelería, entre otros negocios.

Independientemente, sectores como la industria aseveran que no barajan cesar su actividad, pues los infectados por el virus en sus puestos de trabajo son “mínimos”.

ALGUNOS SÍ, OTROS no tanto. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, remarca que habrá “algunos que lo podrán soportar” y otros no. Entre los últimos, señala por ejemplo “el sector hostelero, el pequeño comercio y los autónomos, que difícilmente podrían hacer frente a un nuevo confinamiento”.

“Es evidente que la sanidad es lo primero y principal”, apunta el también responsable de la patronal conservera, aun destacando que “lo mejor es seguir avanzando con medidas parciales” hasta que “la situación se ponga muy difícil”.

Con ello, recuerda que “lo siguiente que debemos preservar (tras la salud) son las empresas, pues son las generadoras de economía, bienestar y empleo” en Galicia.

CONTRAMEDIDAS “PARA LA SUPERVIVENCIA”. Destacando la seguridad de las personas como “prioridad”, el dirigente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Víctor Nogueira, resalta el cierre de 230 compañías al mes y la pérdida de 48 empleos cada día en la comunidad. Unas datos que “aun no contabilizan la hibernación de una parte del paro sujeta en los ERTE del coronavirus”, manifiesta Nogueira. Por eso, advierte de que “un segundo confinamiento sin contramedidas para la supervivencia de las empresas familiares sería una hecatombe para una economía ya muy tocada”.

Dado ese caso, algunas vitales serían las “ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas” (más vulnerables a las crisis económicas) y una “tramitación ágil de los fondos que Europa ha puesto en marcha”.

GALICIA lo soporta “MEJOR”. A estas ideas se suma Jaime López, de la Confederación de Empresarios de Lugo, quien alerta de que un nuevo aislamiento domiciliario desembocaría en “otra caída importantísima en la actividad económica. Incluso quizás “mayor a la ya sufrida”.

Aun así, indica que “Galicia en general parece resistir algo mejor gracias, sin duda, a la importancia de sectores esenciales como el agroalimentario (cárnicas, pesqueras, lácteas, entre otras muchas) o el de distribución comercial”.

no tocar la industria. Desde la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas a Galicia (Asime), Enrique Mallón manifiesta que “para la industria sería muy difícil de soportar” otra interrupción.

“No estamos pensando que pueda existir un cierre de la industria, ni por economía, ni a nivel sanitario”, afirma además, calificándola paralelamente como “una actividad que debe mantenerse sin duda alguna”.

Si los datos de contagios no acompañan, Mallón entiende que “probablemente sí hay que ir a algún tipo de confinamiento para paralizarlo”, implicando “un apoyo especial a comercio, hostelería y servicios”.

“SALVAGUARDAR” SALUD. José Antonio Gómez y Ramón Sarmiento, secretarios generales de UGT y CC.OO. en nuestra comunidad, coinciden en la importancia de impulsar la campaña de vacunación contra el virus para despertar de la pesadilla.

Por otra parte, Paulo Carril, su homólogo de la CIG, aboga claramente por “salvaguardar la salud de las personas” frente a los que defienden “la salvaguarda de la economía”.

Carril pone como ejemplo el comportamiento de otros estados europeos en sintonía con ese pensamiento, ante una coyuntura “crítica”, indicando que sobre el tema económico “preocupa más la gestión que se está haciendo de la crisis”.

Frente a esta posición, los responsables de UGT y CCOO prefieren no “jugar a epidemiólogos”, dejando este papel a los expertos sanitarios que recomiendan las medidas restrictivas para paliar el coronavirus.

“Lo que no resistiría la economía gallega es que enfermáramos todos. Primero la salud, para que haya economía”, mantiene Gómez, antes de admitir que otro aislamiento domiciliario se convertiría en “un problema” para nuestros negocios.

Pase lo que pase, también considera que debe “haber dinero” para poder otorgar compensaciones en caso de ser necesario (sobre los fondos de la UE para proporcionar ayudas): “Hay suficiente margen”.

Al mismo tiempo, Sarmiento cree que “las medidas que se adopten, deben ir acompañadas de medidas de apoyo con la intensidad acorde a la intensidad de las restricciones”.

A su modo de ver, “la situación da cuenta de que la economía gallega es resiliente al contexto de limitaciones”, viendo “clave” que la campaña avance: “Esa es la preocupación”.

NORMAS “NO COMPARABLES”. Desde el ámbito académico, Santiago Lago, director del Foro Económico de Galicia, apuntó recientemente que las presentes restricciones no son comparables al confinamiento, aplicado estrictamente entre marzo y abril, cuando en los primeros 14 días del cierre de sectores no esenciales hubo una bajada del 50 % porque “se paró la economía”. En base a esa situación, Lago espera que no se repita otro fatídico enclaustramiento.