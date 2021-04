AIReF sube a la cima del ‘top’ de transparencia fiscal a Galicia

Galicia lidera, junto a Andalucía y Navarra, las puntuaciones en transparencia fiscal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En un extenso anexo dedicado a la comunidad, analiza distintos aspectos relacionados con esta transparencia fiscal, como el marco presupuestario a medio plazo, en el que apunta que “Galicia no publica proyecciones de ingresos y gastos, financieros y no financieros a medio plazo, por lo que esta práctica se considera no alcanzada”.

No obstante, valora que “la comunidad elabora planes presupuestarios a medio plazo, si bien estos no son públicos”, y añade que “la robustez y calidad de los marcos fiscales a medio plazo puede verse condicionada por la falta de algunos elementos fundamentales para su elaboración”. En cuanto a proyectos de inversión, recoge que los principales “se contratan mediante licitación pública y competitiva” y añade que Galicia “no somete los proyectos más importantes a un análisis coste-beneficio publicado antes de su aprobación”.

En la legislación presupuestaria se encuentra “claramente definido” el calendario para la preparación y aprobación del presupuesto, “se establecen los principales requisitos de contenido del presupuesto, especificándose tanto la estructura y la documentación anexa como los entes incluidos en el mismo” y “se encuentran reguladas las facultades del poder legislativo para poder realizar enmiendas al presupuesto”.

“Galicia presenta el presupuesto al poder legislativo dos meses antes del inicio del siguiente ejercicio y se aprueba y publica antes de que se inicie, por lo que esta práctica se considera buena”, destaca. Lamenta, sin embargo, que “la comunidad no brinda a los ciudadanos la posibilidad de expresarse formalmente durante las deliberaciones del presupuesto ni informa sobre sus repercusiones en un ciudadano medio o por diferentes grupos demográficos”.

Critica, más adelante, que “no se realiza una conciliación entre las sucesivas proyecciones fiscales de manera regular, por lo que esta práctica se considera no alcanzada”. Igualmente, como no alcanzada, figura el apartado de riesgos macroeconómicos, puesto que “no informa regularmente sobre las implicaciones fiscales de los riesgos macroeconómicos”, además de que “no presenta regularmente un informe resumido sobre los principales riesgos específicos para sus pronósticos fiscales”.

Junto a esto, el documento reprueba la ausencia de proyecciones sobre la evolución de las finanzas públicas en el largo plazo. “Aunque la deuda autonómica se aproxima al 20 % del PIB regional, no se dispone de proyecciones oficiales públicas para las próximas décadas”, advierte. Por último, como reproches, se refiere a que “no hay publicada una estrategia integral de gestión de activos y pasivos” y también que “no publica inventario de los intereses autonómicos en activos naturales ni valoración económica ligada a ellos, por lo que no se puede estimar la posible variación de dicho valor económico ni de las rentas de su explotación, considerándose esta práctica no alcanzada”.

Informe

La AIReF publicaba este jueves la Opinión sobre la Transparencia Fiscal en las administraciones públicas españolas, en la que realiza un análisis que sitúa a España en una posición similar a la de los países del entorno, aunque identifica áreas de mejora relevantes en la orientación a medio plazo y la gestión de riesgos fiscales.

Ante esto, la AIReF incluye en su análisis una serie de propuestas, entre las que destaca el diseño de un marco presupuestario de medio plazo integral para el conjunto de las administraciones públicas y para cada administración.

Esta propuesta implica ampliar el contenido y detalle de la Actualización del Programa de Estabilidad para que contenga todos los elementos de una estrategia fiscal a medio plazo; elaborar y publicar los escenarios presupuestarios de medio plazo con, al menos, el contenido y detalle previsto por la Ley General Presupuestaria, y comunicar a las CCAA los elementos fundamentales para la elaboración de sus marcos a medio plazo.

Si bien la Administración Central ha mejorado en los últimos años en el análisis y la gestión de los riesgos asociados a la exposición al sector financiero y a las administraciones territoriales, apenas se analizan las implicaciones para las cuentas públicas y la deuda de los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los pasivos contingentes como garantías y colaboraciones público-privadas. Además, en el ámbito autonómico, la AIReF constata la ausencia de análisis de la sostenibilidad a largo plazo.

Así, el ranking por comunidades autónomas lo lideran Andalucía, Galicia y Navarra con las mayores puntuaciones sobre los indicadores de transparencia fiscal, seguidas de Canarias, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Por el contrarios, las comunidades con las puntuaciones más bajas son Asturias y Castilla-La Mancha.