Alcaldes de cinco municipios coruñeses piden cambios normativos para que el sector eólico deje beneficios en el rural

E.P.

Los alcaldes de cinco municipios coruñeses --A Baña, Mazaricos, Negreira, Outes y Santa Comba-- se han unido para reclamar cambios normativos a nivel autonómico que hagan que los parques eólicos repercutan positivamente en los vecinos de las zonas donde se asientan, ya que entienden que el modelo actual hace que la población del rural soporte "en exclusiva" el impacto de estos proyectos mientras los beneficios que permanecen en el territorio "son mínimos".

Así figura en una declaración conjunta rubricada por los regidores de A Baña, José Antonio Pereira (PSOE); Mazaricos, Juan Blanco Riveiro (BNG); Mazaricos, Miguel Ángel Leis Míguez (PSOE); Outes, Manuel González (Compromiso); y Santa Comba, David Barbeira (Compromiso); que advierten de la existencia de "una profunda preocupación" entre los vecinos de sus ayuntamientos ante el "elevado" número de proyectos eólicos previstos en sus municipios.

"Esta preocupación tiene una vertiente relacionada con el impacto medioambiental de los parques proyectados, varios de ellos en las proximidades de núcleos habitados y que además se vienen a sumar a los ya existentes", señala la declaración conjunta, en la que ponen el foco en la "escasa distancia mínima" con núcleos habitados que marca la legilsación (500 metros) y la "fragmentación" de proyectos que, en realidad, comparten infraestructuras, por lo que "deberían" ser considerados un único parque.

Los regidores también señalan la vertiente económica de estos proyectos asentados en el rural pero que no repercuten en los vecinos, algo que "no posibilita" la legislación acutal pues "al contrario de en otros países", en España y en Galicia "no existen mecanismos que compensen la asimetría existentente entre el poder de negociación de promotores eólicos y los vecinos".

Así, subrayan que en los procesos negociadores "sobrevuela" siempre la "amenaza" de la expropiación, amparada por la declaración de interés público que conceden las administraciones sobre los proyectos eólicos.

"Es particularmente preocupante que solo los propietarios de los terrenos directamente afectados reciban algún tipo de compensación, en cualquier caso insuficiente, mientras que el resto de vecinos que soportan los costes ambientales no tienen ningún beneficio económico directo", inciden los regidores.

Así las cosas, censuran que las poblaciones rurales sean las que "soporten en exclusiva" los costes ambientales de la producción de energía eólica mientras los beneficios "son mínimos" para ellos.

Por ello, reclaman cambios normativos en el marco que regula el sector eólico en Galicia para los intereses del rural sean "atendidas", toda vez que entienden que la eólica "puede ser fomentada sin atentar contra los intereses ambientales y socioeconómicos del entorno" donde se asienta.

"Solo de esa manera puede pasar de ser una amenaza a ser una oportunidad para nuestro rural", añaden los alcaldes, que solicitan que se paralicen los actuales proyectos en marcha hasta que se apruebe ese marco normativo "más justo y sostenible para los territorios rurales".