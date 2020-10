Alcoa anuncia el despido colectivo de 524 empleados

Estimados empleados de Alcoa en España:

He de informaros que, tras finalizar el reciente periodo de consultas sobre la reestructuración de la planta de aluminio sin haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, Alcoa ha decidido aplicar el despido colectivo en dicha planta que afectará a 524 trabajadores. Esta decisión tendrá como resultado el cese de la producción de ánodos, de metal líquido y de actividades conexas, así como de parte de la producción en la fundición. Se prevé que la reestructuración se complete en el primer trimestre de 2021. Una vez finalizada, se mantendrán 99 trabajadores dedicados en su mayor parte a operar la fundición.

La planta de aluminio se enfrenta a dificultades estructurales importantes que la han hecho no competitiva, en gran parte debido a la falta de un marco energético competitivo, una situación que no prevemos que cambie. Perdió más de 110 millones de euros entre 2018 y 2019, y actualmente pierde aproximadamente 1 millón de euros por semana. Las proyecciones para los próximos años no cambian esta situación, ya que el marco energético español sigue siendo poco competitivo en cuanto a costes y certidumbre para la producción de aluminio primario.

Desde que Alcoa anunció el inicio del período de consultas hace aproximadamente cinco meses, hemos reiterado el deseo de llegar al mejor acuerdo para ambas partes y mitigar en la medida de lo posible el impacto del resultado de este proceso en los empleados, sus familias y la comunidad.

Nos hemos tomado un tiempo muy considerable para ofrecer alternativas y discutir estos temas con los representantes de los trabajadores y todas las partes interesadas. Durante el período de consultas del procedimiento de despido colectivo, ofrecimos un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) hasta julio de 2022, así como un proceso de venta con las cubas paradas; pero todas esas alternativas fueron rechazadas. Finalmente, ampliamos el período de consultas para considerar una posible venta con las cubas en funcionamiento en el que Alcoa negoció de buena fe e hizo importantes concesiones para facilitar un acuerdo, tanto con GFG Alliance como posteriormente con SEPI. Sin embargo, no podemos aceptar condiciones fuera del marco acordado o no razonables.

A pesar de no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, las indemnizaciones de los afectados por el despido colectivo serán de 30 días por año trabajado, con un máximo de 1 año de salario.

Comprendemos que son momentos muy difíciles y mantendremos la transparencia en la evolución de este proceso tan complicado.

Atentamente,

Álvaro Dorado

Presidente de Alcoa España