Alerta roja en el transporte por el alza de precios de los carburantes

La CIG presentó alegaciones al trámite de modificación del precio voluntario al pequeño consumidor del Ministerio para la Transición Energética que finalizó el pasado viernes. Su secretario xeral, Paulo Carril, reclamó la “urxente intervención pública” para que se implante una tarifa eléctrica que garantice “unha vida digna e un desenvolvemento económico, social e industrial que cree postos de traballo”.

Lo hizo en el transcurso de una rueda de prensa acompañado por el responsable sindical de Enerxía,, Fernando Branco, que consideró que los gobiernos central y gallego “están superados polos altos custos da electricidade e os combustibles”, y que soluciones como las anunciadas el domingo por Pedro Sánchez como destinar 100 millones de euros para los consumidores vulnerables y empresas prueban que sólo ponen parches, pero sin ir a la raíz de este grave problema, como son el mercado marginalista, los cargos del sistema, la fiscalidad “e todo o que compón a factura”.

Denuncian un sistema perverso que provoca que “a tecnoloxía máis barata do sector, como a hidroeléctrica, marque o prezo máis alto do pool en moitas horas do día”, sobre 200 € MW/h “cando non supera en custo real os 7 € MW/h”. Para superarlo, piden derogar el impuesto especial de la electricidad; rebajar el IVA al 4 %; que se libere la factura de los peajes y cargos por el fomento de las renovables a los consumidores, junto con las anualidades para pagar el déficit de tarifa y costes extra-preninsulares.

Defendiendo de nuevo la tarifa eléctrica gallega, Paulo Carril instó a superar el “prezo único” para todo el territorio del Estado español porque, “cada vez é menos certo” y porque es “inxusto para Galicia, que ten a indiscutible condición de produtora, soportando desde hai décadas o forte, agresivo e duro impacto derivado das instalacións de xeración de electricidade”.

También reclamó Carril “unha transición enerxética xusta, que pasan porque na asignación de novas instalacións de produción de enerxía renovábeis que se implanten se atenda a criterios ambientais e sociais”, además de que “veñan vinculados a plans industriais propostos para a súa implantación nos territorios afectados e con compromisos de participación pública no capital social do proxecto”.