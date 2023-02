Alfonso Rueda: “La gestión centralizada se le ha ido de las manos al Gobierno”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este sábado en Valencia, donde se celebra la XXVI Intermunicipal popular, ha vuelto a criticar la falta de cogobernanza respecto a los fondos europeos, señalando que “la gestión centralizada escogida por el Gobierno se le ha ido de las manos totalmente”.

A este respecto, ha afeado que los ministros que visitan Galicia en lo que ha definido como “turismo electoral”, insistan en una cogobernanza en temas como los fondos de la UE que “no es para nada cierta”. “Nada se consulta, nos piden alegaciones que hacemos y luego nunca se tienen en cuenta. Luego nos reúnen para decirnos esto es lo que hay”, lamenta.

Afirma Rueda que “no pueden hacer esto en Europa; transmitir la idea de que se está hablando con las Comunidades Autónomas cuando no se está haciendo”. “Así nos va, con casi tres cuartas partes de los pertes industriales sin movilizar, con empresas en Galicia con proyectos muy potentes esperando, que ven como pasan los meses y meses, esperando financiación, y nada se sabe”, señala.

El presidente del Gobierno gallego se ha referido también a la petición de comunidades como País Vasco de gestionar directamente los fondos europeos y a la posibilidad de que el Gobierno central acceda a ello.

“Si se confirma, les digo que este no es el camino. O hacemos una cogobernanza de verdad o no. Si se va a ofrecer la posibilidad que las Comunidades podamos tener más capacidad en la decisión de los fondos, que me parece una buena decisión porque el Gobierno está acreditando no ser capaz de manejarlos, tendrá que ser para todas”, ha aseverado.

“No para las que le convenga a Sánchez. Para unas sí y para otras no, como Galicia, que parece ser que la da electoralmente por perdida”, ha continuado.

Ante esto ha remarcado que estarán “muy vigilantes” y ha avanzado que se suma a la reivindicación de Andalucía --que ha solicitado una “cogestión real” de los fondos--. “Creo que es la petición de todas las Comunidades. Otra cosa es que las gobernadas por los socialistas no lo puedan decir públicamente o, por lo menos, con la contundencia que lo hago yo o Andalucía”, ha indicado.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.