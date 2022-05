Alfonso Rueda, proclamado sexto presidente de la Xunta

Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) ha sido proclamado hoy presidente de la Xunta de Galicia, el sexto en la historia de la autonomía, gracias al respaldo de la mayoría absoluta del PPdeG y con los 33 votos en contra de la oposición. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, comunicará ahora la elección de la Cámara al rey de España, Felipe VI, y mañana Rueda Valenzuela tomará posesión como titular del Ejecutivo autonómico, dando así por concluido el relevo y los trece años de mandato con Alberto Núñez Feijóo al frente. ¡

“Habrá continuidad de la buena”, ha asegurado Rueda en su intervención este jueves ante la Cámaram donde ha censurado a una oposición “enrocada en el no”, a la que ha considerado que “le sobraba la sesión de investidura”, y la que sin embargo ha propuesto “un pacto de país para hablar con seriedad de los problemas que hay”. “No negamos los problemas, pero no se pueden contar soluciones que no existen o que no dependen de nosotros. Cuando podamos tomar decisiones a nivel nacional seguro que las vamos a tomar (...) les pido un esfuerzo para decirle sí a Galicia”, ha señalado.

Durante la segunda sesión del debate de investidura, en su primer turno de réplica a los grupos parlamentarios, Rueda ha defendido su programa de investidura del pasado martes y ha asegurado que no renuncia a intentar convencer a los portavoces de la oposición, a sus grupos y a través de ellos a los miles de votantes de esos partidos.

Ha criticado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a la que ha pedido “un poco de humildad” por presentarse como “alternativa” y como “lo nuevo”, ya que el único candidato en esta investidura es él y su partido, el PP, que obtuvo más del doble de porcentaje de votos en las elecciones de 2020, por lo que le ha recomendado que rebaje su “triunfalismo”.

A Pontón le ha criticado, además, que insista “en proyectos y fórmulas que no van a ninguna parte”, como la tarifa eléctrica gallega, “que nunca concreta”, o el concierto económico, “que perjudicaría a Galicia según todos los expertos”, ha defendido, “y que solo existen su investidura de Los mundos de Yupi”.

Al portavoz del PSdeG, Luís Álvarez, el candidato a la investidura le ha ofrecido la mano tendida para llegar a acuerdos pero ha lamentado “los líos internos” de su formación entre distintos “líderes” que hacen difícil saben cuál es la postura socialista en muchos temas.

“Hace falta mapa y cantimplora” para moverse por la estructura interna y el liderazgo del PSdeG, ha señalado Rueda.

En su intervención, el candidato ha pedido al grupo socialista que presione para que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez cumpla sus “compromisos”, como la “bajada de impuestos” acordada en la Conferencia de Presidentes de La Palma ante todos los presidentes autonómicos de distinto signo político.

Además, Rueda ha demandado a Álvarez “o al líder” de los socialistas gallegos, en alusión a Valentín González Formoso, que exijan a Pedro Sánchez “apoyo y ecuanimidad” para los proyectos gallegos que optan a fondos Next Generation, ya que no son temas “ni del PP ni de la Xunta, sino de Galicia”, que “no reclama más que el resto, pero tampoco menos”, ha reivindicado.

El candidato ha asegurado que para que le vaya bien a Galicia la Xunta necesita “el apoyo y el empuje” de todas las fuerzas políticas, por lo que les ha pedido tanto a PSdeG como a BNG que colaboren con las iniciativas que han funcionado y en la puesta en marcha de otras nuevas.

Durante su discurso, Rueda ha lamentado que los grupos de la oposición no hayan estado “a la altura” en temas como el desafío demográfico por no apoyar la ley “pionera” aprobada en el Parlamento gallego, y ha censurado las críticas de los grupos de la oposición “a la sanidad pública”, ya que si bien es cierto que hay cuestiones que resolver y que mejorar, también lo es, en su opinión, que estos grupos “no quieran ver” los avances y la fortaleza del sistema.

“Se creen que hablando con milongas o utopías se puede conseguir algo más, buscando rédito político, y las elecciones al final les han dado la respuesta”, ha dicho.

En su intervención, Rueda ha defendido las bajadas de impuestos propuestas por la Xunta y ha animado a los grupos de la oposición a practicarlas en vez de “ridiculizarlas”, como en su opinión hacen estos grupos también con el Xacobeo, una vía de ingresos y de promoción de Galicia sin igual, ha asegurado.

Según el candidato, se trata de temas en los que los gallegos apoyan la gestión de la Xunta y si la oposición los “ridiculiza” demuestra que no entiende por qué no reciben el apoyo mayoritario en las urnas que sí tiene el PP en Galicia.

“Ustedes no entienden absolutamente nada. No sé cuáles se creen que son las prioridades de la gente”, les ha espetado Rueda a los portavoces de BNG y PSdeG, a quienes les ha reiterado que las políticas que ellos proponen no las quiere para Galicia “ni de broma”.

“Mi proyecto es seguir por esta senda, que los gallegos han avalado, corrigiendo lo que haya que corregir y con margen de mejora, por supuesto”, se ha comprometido Rueda, que ser continuista no es bueno o malo en sí mismo, si no que depende de con qué se continúe, ha explicado el candidato, que ha lamentado “defraudar” a los grupos de la oposición.

“Galicia seguirá siendo absolutamente distinta a lo que proponen ustedes, ténganlo claro”, ha concluido Rueda una intervención de una hora, apenas cinco minutos inferior al tiempo que empleó el martes en defender su investidura.

LA ALTERNATIVA SOCIALISTA. La segunda sesión del debate ha comenzado con la intervención del portavoz de los socialistas, Luis Álvarez, que ha defendido la “alternativa socialista” para liderar Galicia frente a la propuesta “vieja y agotada” presentada por el candidato popular, a quien ha avisado: “Galicia no puede esperar a que usted aprenda”. En su intervención, Álvarez ha contrapuesto el modelo de país “activado y en marcha”, que “recupere la ilusión y el dinamismo, que supere los complejos del PP” frente a la propuesta “sin ilusión” y con “fatiga” que, en su opinión, representa Rueda.

“En vez de ideas frescas lo que vemos es agotamiento y las mismas palabras de siempre”, ha sostenido Luis Álvarez, en un discurso en el que ha asegurado que Rueda representa “más de los mismo”. “Un tiempo político agotado que ya dio de sí todo lo que podía dar”, ha incidido.

Tras Álvarez, la portavoz del Grupo del BNG, Ana Pontón, ha dicho que su formación está “preparada para gobernar” con el fin de “darle la vuelta” a la situación actual y, no en vano, ha anunciado incluso las que serían sus primeras medidas “como presidenta” de la Xunta, en un discurso en el que se ha dirigido directamente a los gallegos: “El cambio gallego está en marcha, empezó la cuenta atrás para un cambio de gobierno en la Xunta”.

“Usted, señor Rueda, no es más que un presidente accidental, el primero que no fue elegido como tal por los gallegos. Y no convocan elecciones porque saben que las perderían”, ha proclamado, antes de enfatizar que “va a llegar a la Presidencia de la Xunta de rebote, porque su jefe de filas consideró más importante ser presidente del PP, que ser presidente de Galicia; consideró más importante ocupar la sede de un Partido Popular condenado por corrupción que ocuparse del Gobierno de Galicia”.

Pontón también se ha referido en su discurso al “currículo” de Rueda, en el que figura, dijo, “el ataque y el desprecio a la lengua del país”. “Ahí estaba detrás de la campaña electoral más sucia que se recuerda, convertido en un avanzado de las ‘fakenews’, abanderado de la política del ‘todo vale’ con tal de hacerse con el poder, dejar claro cuál es su listón ético”, ha manifestado.

Pontón, durante su intervención, se ha presentado como la “alternativa” a un gobierno del PP, siendo ella “una presidenta” que, en su primer Consello de la Xunta, de lograr el gobierno, un paquete de medidas para “ayudar a quien más lo necesita”: subiendo las pensiones no contributivas, mejorando la prestación de la Risga, aumentando las ayudas para gastos básicos de vivienda, bajando los peajes de las autopistas y con un paquete de ayudas a los sectores más afectados.

PRESIDENTA DEL BNG La portavoz nacional del Bloque, que apostó por una “discriminación positiva en servicios” para el medio rural, con mención especial para las mujeres, ha puesto encima de la mesa “dos modelos”: “el del PP, sin nada que ofrecer salvo resignación, rutina y autocomplacencia; o el modelo del BNG, con un proyecto solvente, ilusionante y desde la confianza para construir una Galicia mejor”.

“Lo viejo o lo nuevo, el pasado o el futuro, el PP o el BNG”, ha aseverado, exponiendo que estas “son las dos alternativas que se confrontan en este debate, los dos modelos entre los que muy pronto escogerán los gallegos” y en un discurso en el que ha desgranado una suerte de programa electora de “un gobierno del BNG” basado en diez ejes estratégicos.

Tras Pontón intervino el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, que defendió la fortaleza que da la viabilidad de las propuestas realistas” defendidas por el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, frente a la “debilidad” que en su opinión evidenciaron las “dos oposiciones” en sus discursos.

“Una debilidad que deriva de la inexistencia, en sentido literal, de una alternativa a la mayoría. No nos presentaron un programa alternativo, sino dos; y además perfectamente incompatibles entre sí en lo sustancial para la ciudadanía de Galicia”, sostuvo.

Asimismo, Puy ha puesto en valor las propuestas “realistas” de Rueda. “Enmarcadas en la ilusionante tarea en la que el candidato, y todos los que lo acompañamos en este caminar, estamos comprometidos: la tarea de hacer una Galicia mejor para vivir, y contribuir con ello ha hacer de España un país mejor y de Europa una unión más perfecta”, ha señalado.

Y el sábado 14, Rueda tomará posesión de su cargo en la Cámara autonómica. Está por ver si elige la fórmula de la promesa o el juramento.

Inmediatamente, nombrará su Gobierno. Fuentes consultadas por Europa Press han apuntado que, de acuerdo con las pautas habituales que ya se habían instaurado con Feijóo, ultimará el diseño de su nuevo Gabinete después de su toma de posesión.

NOMBRAMIENTO DEL GOBIERNO Y CIERRE DEL PROCESO INSTITUCIONAL. Los nombres definitivos que compondrán el Gobierno de Alfonso Rueda, en el que también se prevé continuidad, aunque también habrá algún ajuste de áreas y entrará seguro el presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, se darán a conocer el domingo.

Ya el lunes, la previsión es que los conselleiros tomen posesión y se sienten en un primer Consello. Estará cerrado el relevo institucional y el siguiente fin de semana, en el 18º Congreso del PPdeG, que tendrá lugar en Pontevedra, ciudad natal de Rueda, será ratificado jefe de filas del partido en Galicia.