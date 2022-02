Alianza del noroeste español por un emprendimiento vital

Estamos ante un reto colectivo: generar un nuevo modelo económico sostenible y resiliente postpandemia, con un ecosistema de I+D+i que responda a las necesidades del tejido productivo y la sociedad. Sobre la colaboración entre las instituciones académicas, centros tecnológicos, empresas y administraciones se departió largo y tendido ocho horas por más de sesenta ponentes, en el I Foro do Emprendemento do Noroeste. Impulsado por Unirisco y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), patrocinio del grupo Sabadell y apoyo de la Xunta (GAIN) y la USC, pone los mimbres de una alianza que involucra a las vecinas Galicia, Asturias y Castilla y León.

Más de trescientas personas, repartidas entre las presentes en la Facultade de Medicina e Odontoloxía compostelana y los conectados a través de internet, que se encargaron de abrir el cuarteto formado por Ana Sánchez, directora de la Zona Noroeste de APD, junto a Inmaculada Rodríguez, la directora del fondo de capital riesgo de las universidades gallegas Unirisco, y Pablo Junceda, director general adjunto del grupo Sabadell y director general del Sabadell Gallego, además del rector de la USC, Antonio López.

La responsable de APD señaló que éste 2022 “será un año de celebración para la zona noroeste , cumplimos 20 años aportando nuestro granito de arena para la mejora de la calidad directiva en Galicia”. Habrá numerosas actividades bajo el lema ‘Las personas son el camino’ en pleno Xacobeo plus. “Solo gracias a las personas lograremos empresas competitivas sostenibles y con propósito”, señaló Ana Sánchez, en un nuevo ecosistema empresarial donde “la simbiosis de empresas, universidades y startups cada vez tiene mayor protagonismo”, alegó.

Por Unirisco, Inmaculada Rodríguez destacó que “hay que darle visibilidad a lo que hacen las universidades, porque ese talento sí tiene transferencia real”. La jornada de ayer estuvo plagada de casos concretos. “Queremos más emprendimiento más empleo, más país, más riqueza y más valor”, señaló, destacando que buena parte de la responsabilidad de haber apostado por la jornada fue de un Pablo Junceda que quiso apostar por esta fórmula para romper el desconocimiento sobre este motor socioeconómico.

El líder bancario apuntó que “para mí y para el grupo Sabadell es una auténtica gozada poder estar apoyando la organización de este primer foro, que estoy convencido que continuará los próximos años”. Citó Junceda a un autor del Romanticismo como Goethe, quien dijo “hay que procurar estar unidos, pero no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos”, apostó por el resultado del arduo trabajo que permitió unir en Compostela, para trabajar juntos, a los directivos y empresarios –entre ellos el líder de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites–, las empresas, las instituciones y las universidades, a las que calificó como “grandes fábricas del talento”. Una “buena iniciativa”, un “ambicioso foro” porque “une a Galicia con sus vecinos de Noroeste: Asturias y Castilla y León”, y “si trabajamos juntos podemos contribuir a las muchas transformaciones que necesita el país y hacerlo en positivo”. Para Junceda, este foro constituye un “paso importante” para ello.

Le siguió el rector de la USC, un Antonio López que encara el proceso para su reelección apostando por mejorar esa transferencia de conocimiento y la voluntad de conformar, gracias al foro, un encuentro que dinamice la relación entre las universidades de Galicia, Asturias y Castilla y León con las empresas de sus respectivos territorios, probando que, en conjunto, son poderosos agentes de innovación y desarrollo.

La inauguración oficial corría a cargo del vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, que insistía también en la importancia de alinear objetivos entre empresa, administración y universidad para fomentar el emprendimiento.

Conde destacó que se está ultimando la Axenda do Emprendemento como la herramienta para avanzar hacia esa nueva economía sostenible I+D+i y digitalización mediante, potenciando “la transferencia de conocimiento al mercado” y prestando especial atención al emprendimiento femenino. Se priorizará elevar la interacción entre las empresas y centros de conocimiento en busca de nuevos proyectos y empresas innovadoras. Como ejemplo citó el programa Ignicia, que apoya 23 iniciativas con una inversión de casi 14 millones de euros.

“Galicia no está parada esperando a un golpe de suerte, porque sabemos que esa no es la solución, tenemos que apelar al talento, al conocimiento, a la colaboración público privada entre empresas y centros de conocimiento”, dijo el vicepresidente. “La empresa no puede esperar a que vaya la universidad a ella, y la universidad no pude esperar a que lo haga la empresa, tienen que trabajar juntas”, manifestó Conde.

A continuación, sería el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, quien dirigiría la primera mesa de debate centrada en la relación universidad-empresa protagonizada por los rectores de las universidades de Santiago, A Coruña, Vigo, Oviedo y León

Siguieron mesas con casos de éxito en innovación de empresas como Stellantis, Nueva Pescanova, Navantia, Prosegur, Kaleido, Gradiant o EDP; Tastelab, Alen Space, Situm, Quescrem, Torusware, Aquilón, Oncostellae, Nanogap, Ancora, 3eData, Proplantae y CELIA. Xesgalicia o el Igape, con Fernando Guldrís al frente, abordaron junto a otros ponentes la financiación y el capital riesgo. Patricia Argerey, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) llevó la batuta de la sesión de tarde.