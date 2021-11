Allariz sería el único concello en riesgo muy alto con el nuevo ‘semáforo covid’

En Santiago el número de ingresados se mantiene bajo control, situado en tres. Según el doctor Antela, “el efecto de la vacunación se ve en que no se están incrementando tanto las hospitalizaciones como se preveía”. Además, explica que lo que ahora se está viendo en Europa es “una ola de no vacunados”, de manera que España y, más en concreto, Galicia, por tener un amplio porcentaje de la población vacunada (más del 85 %), “debería estar más protegida”. Por ello, el sanitario se muestra “un poquito optimista”, pero “con cierta cautela”, porque llegados a este punto “el virus no deja de sorprendernos”. Lo que suceda en los próximos meses, en su opinión, también “dependerá de las medidas que se tomen”, porque “si no se hace nada, con las Navidades y el puente a la vuelta de la esquina”, cualquier cosa podría pasar.