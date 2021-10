Alquilar un piso: desde 200 euros al mes en Rodeiro a 530 en Mos

La ayuda tendrá una duración de dos años y no irá ligada al inmueble a arrendar sino a las personas, por lo que existiría la posibilidad de que varios jóvenes en la misma vivienda puedan cobrarlo. Sin embargo todavía no se conoce si en ese caso los 250 euros se repartirán entre ellos o serán para cada uno. Además, el Gobierno indicó esta misma semana que se estudia la posibilidad de incrementar la ayuda un 40 % en el caso de jóvenes más vulnerables.

Así, además de en el ya citado Rodeiro, se puede alquilar un piso por 250 euros o menos en Muxía (220), Malpica (235), Becerreá (238), O Valadouro (240), Corcubión, Fisterra, Barreiros, Monterroso, Quiroga, Ribas de Sil, Carballeda de Valdeorras, Maceda, Viana do Bolo o Silleda, todos ellos con una media de alquiler mensual de pisos por 250 euros mensuales.

Estas cuantías referidas se limitan a los alquileres declarados a la agencia tributaria y no se debe perder de vista que son valores medios, pero aún así hacen una radiografía de las diferencias que se pueden encontrar los posibles arrendadores y de las diferentes idiosincrasias, teniendo en cuenta, así mismo, que no cuenta con datos de los 313 concellos de Galicia.

En el caso de una rebaja del alquiler de al menos un 5 %, el dueño podrá desgravarse hasta el 90 % en el IRPF. La desgravación general, indica la norma, será del 50 % y no del 60 % actual para los nuevos contratos de alquiler.

La nueva ley contempla también descuentos en el IRPF a los dueños que bajen precios y recargos en el IBI a las viviendas desocupadas. Cabe recordar las distintas competencias autonómicas y municipales existentes en la materia y que, en última instancia, serán estas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas. En esas zonas y según el avance del texto, el inquilino puede pedir la prórroga del alquiler más allá del plazo general por otros tres años y en las mismas condiciones. Además, en los nuevos contratos de alquiler no podrá subirse el precio, excepto que se hayan realizado mejoras en la vivienda siempre que se trate de un pequeño propietario. En este último caso, puede subir un 10 % el alquiler.

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, explica que el anuncio del Ejecutivo central sobre la ayuda para alquiler destinada a jóvenes “es positivo, como todo lo que sean subvenciones para la accesibilidad a la vivienda”, aunque matiza que ya “tenemos un antecedente con el Gobierno de Zapatero, con un bono casi calcado al de ahora, y no tuvo un efecto positivo en el mercado ya que lo que provocó fue un incremento del precio de los alquileres”, recuerda.

De todas formas, señala que cuando se apruebe definitivamente esta bonificación, “habrá que leer bien la letra pequeña”, ya que no podrán acceder a ella todos los jóvenes, “sino entre 18 y 35 años con contrato laboral en vigor e ingresos de menos de 24.000 euros”, recuerda. Además, advierte de que “la partida económica destinada es insuficiente, por lo que habrá muchos jóvenes que se quedarán fuera aunque cumplan los requisitos”. Iglesias añade que “todo esto hay que decirlo porque después pasará que vendrá a nosotros pensando que tienen la bonificación y no podrán acceder o la partida no fue suficiente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.

Ayudas también para propietarios. Desde Fegein consideran que una herramienta útil para la accesibilidad al mercado de la vivienda sería incluir “ayudas o bonificaciones fiscales también a propietarios. Porque lo que tenemos realmente que hacer es movilizar. Lo único que articula una bajada de los precios de arrendamiento es que crezca la oferta; si hacemos que crezca y cubra todas las expectativas de demanda no solo el precio cotizará plano sino que se reducirá, aunque no sea mucho”.

Por ello, abogan por movilizar la vivienda vacía hacia el mercado del alquiler –“en Galicia en el conjunto de los 313 concellos hay más de 330.000 viviendas vacías”, recuerda–, y la forma de conseguirlo es dando “seguridad jurídica, urbanística y certidumbre”. Algo que la Ley de Arrendamiento Urbanos aprobada el año pasado no hace, porque “crea un desequilibrio notable entre arrendador y arrendatario, propietario e inquilino. Es verdad que protege los derechos de los inquilinos, en exceso, pero a costa de desproteger los del propietario”.

Así, la normativa provocó, “como se pudo ver en Barcelona, que la oferta se reduzca en más de la mitad en alquiler, porque el pequeño propietario ante la inseguridad, los impagos y las posibles okupaciones opta por no movilizar su vivienda hacia el mercado del alquiler”, indica Iglesias, añadiendo que habrá que esperar a la publicación en el BOE de la subvención, pero “lo que nos han anunciado desde el propio Ejecutivo bipartito hasta la fecha no va en esta línea sino en la de la inseguridad, preocupación e incertidumbre”, para el propietario.

Esperar para leer la letra pequeña. Así mismo, la federación insiste en esperar a la publicación de la norma porque “podría ser recurrible por ser inconstitucional ya que tiene algunas disposiciones que afectarían al Artículo 31 de la Constitución, la libre propiedad privada”. Pero no se queda solo en eso, sino que denuncian que “es una ley con un muy difícil encaje normativo”. El motivo sería, en primer lugar, que en Galicia las competencias están transferidas desde hace años, con lo que sería una invasión de las mismas; y, en segundo lugar, que para que se pueda cumplir al 100 % tienen que “modificar la Ley del Suelo estatal, la do Solo de Galicia, y, para rizar el rizo, en el caso de las viviendas vacías la de Haciendas Locales. Un galimatías normativo en el que si ya era poco el bucle legislativo que tenemos en el sector de la vivienda, lo enreda aún más”, remata.

Aprender del ejemplo de Portugal. Iglesias pone un ejemplo de prácticas con éxito que se podrían usar y copiar en España: el de Portugal. “Aprendamos de los que están haciendo allí bien, la reducción burocrática y legislativa de este tipo de procesos. Han simplificado todo y para dar un ejemplo, pedir una licencia en el Ayuntamiento de O Porto de rehabilitación, de reforma o de obra nueva son menos de 30 días; pedirla en Galicia o en España supera el año, es entre uno y tres años”. Pero es que en el país vecino “se protege la propiedad privada, y aquí se está desprotegiendo”.

Concretamente, hay ayudas a los propietarios para que esa vivienda vacía se movilice al alquiler; les dan seguridad jurídica, que es todo lo contrario a lo que se hace aquí: penalizarlo. Y lo maquillan diciendo que es solo para los grandes tenedores con más de 10 viviendas pero no es verdad, lo hacen para todos. Al que solo tiene una vivienda le congelan el incremento del alquiler: lo que están haciendo es interviniendo de facto el mercado”. Y vuelve a incidir en esperar a la lectura del BOE, “porque muchas veces los anuncios se diluyen”, y esto crea “un efecto pernicioso, porque crea una expectativa en las personas que necesitan la ayuda, y eso es lo peor que se puede hacer”, indica.

Menos burocracia y seguridad jurídica. Por ello, los profesionales gallegos del sector demandan una “reducción de la burocracia, que es de tal calibre que elimina infinidad de proyectos que se nos va. El Ejecutivo intenta atraer inversores y la mayoría de las veces no cuaja por la burocracia y por el proceso normativo. El sector únicamente pide normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, nada más, una reducción significativa de todos los procesos. Una ventanilla única; dejar de marear el mercado de vivienda”, remata.