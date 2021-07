Alumnos de Bachillerato podrán obtener el título con una asignatura suspensa el próximo curso

educación. El Consejo Escolar del Estado, órgano de participación donde está representada la comunidad educativa, aprobó el informe de ponencia sobre el Proyecto de Real Decreto que recoge la posibilidad de que los alumnos puedan obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.

Este órgano se reunió este jueves para abordar varios proyectos de Reales Decretos educativos, entre los que destaca el que regula la evaluación y las condiciones de promoción de la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como las condiciones de titulación.

Durante la reunión, el Consejo aprobó su informe de ponencia, elaborado el pasado 13 de julio, que no modifica ningún aspecto, más allá de lo técnico, sobre el proyecto normativo.

El proyecto de Real Decreto del Ministerio desarrollaría la nueva Ley educativa (la LOMLOE, también conocida como ‘Ley Celaá’), aprobada en diciembre del año pasado. Esta Ley establece que para obtener el título de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos, pero abre la posibilidad de que el equipo docente pueda decidir que un alumno obtenga el título si se da el caso de que tenga una asignatura suspensa.

Para estos casos, se deberán cumplir los siguientes requisitos: que el estudiante no haya faltado a clase de manera continuada y de manera injustificada y que haya alcanzado las competencias vinculados al título.

El sindicato ANPE realizó observaciones al respecto y presentó una enmienda para intentar incorporar otro requisito más para permitir que un alumno obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa: “que la materia no superada no pertenezca al grupo de asignaturas o materias troncales generales”. Esta enmienda fue rechazada y, por tanto, no se incluirá en el informe de la ponencia del Consejo. e.press.