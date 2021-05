Amelia Pérez, primeira muller á fronte de CC.OO. en Galicia

Amelia Pérez Álvarez (Moaña, 1970) foi elixida este venres como secretaria xeral de CC.OO. Galicia no XII Congreso que a organización celebra en Santiago de Compostela. Deste xeito, convértese na primeira muller en liderar este sindicato na Comunidade galega.

A nova líder de CC.OO. en Galicia leva máis de dúas décadas afiliada ao sindicato, desde 1998. Traballadora do comercio, é delegada sindical en Zara en Vigo desde 1999. Durante varios anos foi secretaria de organización da unión comarcal de CC.OO. de Vigo e o últimos oito foi a súa secretaria xeral. O pasado mes de abril anunciou que non optaría a unha nova reelección.

A candidatura de Amelia Pérez á Secretaría Xeral foi referendada cun total de 63,2% dos votos emitidos --97 a favor, 52 en branco e dous nulos-- nunha cita congresual marcada pola división interna e na que Ramón Sarmiento presentou a súa renuncia a revalidar o cargo que ostentou desde maio de 2017.

Coa renuncia de Sarmiento, que fontes consultadas por Europa Press vincularon a unha perda de apoios, parte dos 151 sindicalistas participantes decidiron presentar listas alternativas tanto para a executiva como para conformar a delegación que acudirá ao Congreso que CC.OO celebrará a nivel estatal.

Aínda que a candidatura de Amelia Pérez para a Comisión Executiva tamén foi a máis votada –con 97 votos a favor–; a outra lista presentada, a encabezada pola secretaria de Finanzas da Federación de Industria, Leila Piñeiro, recibiu 53 apoios. Ademais, houbo un voto en branco.

Así as cousas, este órgano de dirección de CC.OO. Galicia estará conformado por sete membros da candidatura da actual secretaria xeral e catro acodes da lista rival, entre as que figura o presidente do comité de empresa de Alu Ibérica na Coruña, José López Corbacho. Precisamente, no evento, Corbacho tomou a palabra para defender as posturas dos integrantes desta proposta alternativa, unha intervención que pediu que non se retransmitise en aberto para que as súas palabras quedasen no ámbito interno da cita.

Ademais, despois das votacións á delegación galega que acudirá ao Congreso Estatal que CC.OO. celebrará en outubro, asistirán a este evento 12 persoas da lista da actual secretaria xeral –que recibiu neste caso 92 votos– e 53 da de Leila Piñeiro --53 apoios--.

PÉREZ TEN A MAN Á INTEGRACIÓN E REIVINDICA O FEMINISMO

Despois de ser elixida, Amelia Pérez manifestou o seu desexo de unir a organización en Galicia e tendeu a man á integración dos catro membros da lista de Leila Piñeiro, entre eles a propia Piñeiro, que resultaron elixidos para conformar a Executiva.

"Quero recoller a luva do devandito por Corbacho cando dixo que vimos todos a achegar, a construír", sostivo Amelia Pérez, que apostou por sumar ao seu proxecto a estes representantes. "Decidiron comprometerse esta organización, con independencia das candidaturas que se presenten", manifestou.

Ademais, aproveitou para mostrar o seu agradecemento a todas as persoas que lle "pediron que dese un paso adiante" para encabezar unha lista á Secretaría Xeral, que por primeira vez estará liderada por unha muller. "Somos pioneiros en feminismo, a ver se aprenden o resto dos sindicatos", manifestou.

UNAI XORDO PIDE "ALTURA DE MIRAS" E APELA Á UNIDADE

Precisamente, na xornada de clausura, o secretario xeral de CC.OO., Unai Sordo, pediu á nova dirección "altura de miras" e "capacidade de integración" para "non interiorizar os debates" e "mirar cara a fóra".

"E desde o luns, ao choio a tentalo porque estou convencido que a compañeira Meli (en referencia a Amelia Pérez) vai tratar de liderar ese proceso de fortalecemento", expresou.

Todo iso nun discurso ante o plenario no que asegurou que se o sindicato "traballa cohesionado" e "se busca cooperación entre as organizacións" estará en "disposición de disputar o primeiro posto sindical á CIG en Galicia". "E emprázovos a que o tentedes con altura de miras", sinalou.

Ademais, fixo un recoñecemento ao secretario xeral saínte, Ramón Sarmiento, de quen destacou a súa "xenerosidade" ao "interpretar que o colectivo está por encima de todo". "Xenerosidade e entender que debía primar o colectivo é un xesto que hai que valorar nun líder sindical", sostivo.

Previamente, preguntado polos xornalistas sobre as divisións evidenciadas no transcurso do XII Congreso de CC.OO. Galicia no que non se chegou a configurar unha lista de integración, Xordo asegurou que "os procesos congresuais de CC.OO. son procesos abertamente democráticos" e "nos que é posible a concorrencia de candidaturas".

"Os retos que ten a sociedade galega e española son de tal calado que estou convencido que tanto en Galicia como no resto dos territorios imos saír con direccións que van traballar en claves de unidade interna e ofensiva externa", apuntou o líder de CC.OO., que se mostrou convencido de que "máis aló dos matices" o sindicato sairá "unido" e "sabendo cales son os retos do futuro".

"Somos unha organización plural e que ocorran estas cousas entran dentro da normalidade democrática", incidiu para pór en valor tamén que a Secretaría Xeral en Galicia vaia a estar ocupada por unha muller. "Creo que é un paso máis na normalización a ocupación de postos de altísima responsabilidade por parte das mulleres en CC.OO. pero non me estraña absolutamente nada porque vai ocorrer en máis territorios", incidiu.