Ana Pontón, a política favorita entre os universitarios galegos

Tras unha enquisa realizada a 196 universitarias e universitarios galegos de 18 a 26 anos (das cales 112 foron mulleres, 78 homes e 6 preferiron non decilo), de Grao e Máster, de múltiples ámbitos académicos (Bioloxía, Ciencias Políticas, Avogacía, Economía, Psicoloxía, Filoloxías, Farmacia, Enxeñarías, entre outras), una ampla maioría afirma sentirse máis preto ideoloxicamente ao Bloque Nacionalista Galego (BNG) cun 57,1%, e á súa vez aseguran que Ana Pontón é o actual líder político co que máis afinidade teñen (63,3%). En segundo lugar posicionan a Alberto Núñez Feijóo (16,8%) , do PPdeG, e detrás sitúan ao socialista Gonzalo Caballero (4,1%). É destacable que un amplo sector dos alumnos (15%) non se sinte afín a ningún dos líderes que se atopan no panorama político galego actual, e un dato chamativo é que una parte dos participantes na enquisa séntense próximos ao Partido Socialista de Galicia pero afirman que se tivesen que votar proximamente faríano ao BNG, e un motivo que indican é que necesitan un partido que defenda os intereses de Galicia en España.

A lideresa do BNG leva presente no plano político o tempo necesario para ter sido escollida como candidata pola militancia nas eleccións de 2016, e así mesmo o fixo nas eleccións á Presidencia da Xunta de Galicia en xullo de 2020. Á súa vez, o Bloque Nacionalista Galego situouse como segunda forza política máis votada, obtendo 19 escanos, por dertás do Partido Popular , partido no Goberno e con maioría absoluta na Cámara (42 actas).

Sobre a satisfacción coa xestión do Goberno actual, a maioría dos consultados puntúana cun 3 (nunha escala do 1 ao 10, onde 1 é nada satisfeito e 10 e completamente satisfeito). O alumnado disconforme coa acción do Executivo galego denuncia que non representa os seus intereses como estudantes, e moitos declaran que non se está a crear un futuro para a mocidade galega e que o sistema educativo esta mal plantexado: “Desprézase o uso do galego nas aulas, non se promociona a educación pública” e ademáis, din, “tentan precarizar a educación universitaria para así privatizar as universidades”, un feito moi mencionado e cara o que non mostran ningún tipo de simpatía.

As axudas prestadas aos estudantes por parte do Goberno de Galicia son un tema continuamente mencionado, e moitos universitarios opinan que as bolsas non son suficientes, e manifiestan que moitas persoas, ainda agora, non poden acceder á Universidade ou presentan moitas complicacións á hora de tentar pagar ás taxas ou o aluguer do piso onde residen durante o curso escolar. Outro factor que preocupa aos estudantes é o prezo do transporte galego, xa que: ”Moitos non vivimos nas cidades nas que estudamos e o prezo do bus ou tren é un custo considerable que non todos se poden permitir regularmente”.

As respostas á pregunta correspondente á xestion da pandemia por parte do Goberno son máis variadas (nunha escala do 1 ao 10), onde a media atopase nun 4,7, moi preto do aprobado, e é destacable que moitos dos universitarios afirman que: “A verdade é que é unha situación complexa e que calquera o estaría a facer mal de maneira que non compracería á maioría da poboación”. Outros afirman que unha coalición tería sido máis adecuada, e sosteñen que se enfocaría “desde máis perspectivas”. En xeral, os estudantes afirman que a xestión da pandemia non está a ser mala e moitos compárana coa situación doutras comunidades autónomas, pero explican que ter os exames presenciais en xaneiro non foi algo co que se sentisen moi cómodos.