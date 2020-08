Anuncian una huelga los socorristas coruñeses

RECLAMACIONES. Los socorristas de las playas del Concello de A Coruña se concentraron ayer, antes de iniciar su jornada laboral frente al arenal de Riazor, para anunciar que llevarán a cabo una huelga indefinida a partir del martes día 18. El motivo es el desencuentro con la empresa Move, concesionaria del servicio, ya que les deben el abono de ocho horas extra al mes prometidas. Además, reclaman más material, así como levantar las sanciones impuestas a dos de los integrantes. Decidieron tomar la medida de protesta tras una reunión habida este miércoles con la empresa sin obtener respuestas satisfactorias. Consideran preocupante no disponer de material de trabajo óptimo, como los arreglos tardíos de las motos de agua, el no tener suficiente agua oxigenada o suero en el botín, o durante unos días la falta de un número de mascarillas higiénicas para los cerca de 50 integrantes del servicio, que piden que el concello se implique en este conflicto. a.m.