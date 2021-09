Apoyo multitudinario a los trabajadores de Vestas

La Mariña no para de clamar por su futuro. Grita alto para luchar por el mantenimiento de empresas clave para la comarca como la de turbinas eólicas Vestas, y así lo dejaron patente esta sábado en Viveiro las cerca de 2.500 personas que participaron en la concentración convocada por los 115 trabajadores de la empresa de Chavín que a finales de año se quedarán sin empleo. Apoyados por trabajadores de Alcoa, que mañana arrancan una huelga indefinida tras asistir a la frustrada venta, los manifestantes portaron numerosas pancartas advirtiendo a todos los grupos políticos que sin industria no hay futuro, y que el deseo de los residentes en la comarca lucense es “trabajar y no mendigar”.

Alzando las pancartas con la reclamación de “Vestas, Viveiro, solución”. “Vestas no se cierra”, y “A Mariña, nin industria, nin futuro”, los empleados de la empresa de turbinas eólicas, escucharon como el presidente del comité de empresa, Daniel Mariño, defendía la viabilidad de la industria. “La fábrica sigue siendo rentable, un ejemplo a seguir”, afirmó al tiempo que puso en evidencia las contradicciones de la dirección por tomar la drástica decisión de “marcharse sin más” y cerrar poco después de haber adquirido terrenos para ampliar y de “alardear” de los planes de futuro para Chavín.

Alarmados por la situación de la comarca, Mariño advirtió que A Mariña no puede permitirse perder un solo puesto de trabajo más, por lo que anticipó que “vamos a luchar para mantener nuestros puestos de trabajo, que son nuestros, los merecemos, y los ganamos con nuestro esfuerzo diario”.

Para el presidente del comité de Vestas y para toda la plantilla, es fundamental contar con el respaldo ciudadano conseguido en convocatorias como la concentración multitudinaria de este sábado, en cada uno de sus nuevos actos de protesta.

EMPRESA RENTABLE Al asegurar que comparte con los trabajadores de Vestas que es injusto el cierre de una empresa rentable y competitiva, la presidenta provincial del PP en Lugo, Elena Candia, insistió en la necesidad de formar un frente común para “defender el empleo y el futuro industrial” de la comarca de A Mariña. En paralelo, dirigió sus críticas a la “errada política energética” del ejecutivo de Sánchez y a la “fobia nacionalista” contra los eólicos por asegurar que “trae nefastas consecuencias para el empleo en una comarca ya afectada por la crisis de Alcoa”.

Candia aseguró que “la Xunta trabaja de la mano de los empleados afectados y mantendrá este lunes una reunión con el comité de empresa; mientras el Gobierno está ausente ante los problemas de la comarca de A Mariña”, han afeado los populares.

paralizar el erte La alcaldesa socialista de Viveiro, María Loureiro, instó a Xunta y Gobierno central a “apretar” a la empresa con la finalidad de que reconsidere el cierre de factoría, argumentado que además de contar con beneficios, mantiene una buena productividad. Insistió en la necesidad de “presionar” porque la comarca de A Mariña “no se puede permitir otro cierre más”.

Después de mantener una reunión con el comité de empresa y de participar en la multitudinaria concentración de este sábado, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, instó a la Xunta a que paralice esta semana el inicio del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo de Vestas. Explica que con esta medida se podrá ganar tiempo para poder buscar soluciones a una planta que “tiene viabilidad y tiene futuro”. Anunció que presentará una iniciativa parlamentaria para que el conselleiro de Economía explique su perspectiva sobre la crisis de Vestas. “Esta es una semana crucial, y por eso es necesario que la Xunta tome decisiones, porque no podemos perder tiempo”, aseguró Caballero.

El diputado socialista demandó a la Xunta liderar una política de industrialización activa que apueste por las industrias existentes en la comarca y que formule un plan para fortalecer la actividad industrial.