Aprender a invertir como un broker con algo que es mucho más que un juego

“Esto no es un juego. HollyMontt es un nuevo concepto disruptivo que reúne modelos de aprendizaje, mercados financieros y gamificación diseñados específicamente para diferentes poblaciones objetivo en un entorno pionero, donde se fusionan una App y las redes sociales para universalizar el conocimiento para inversiones financieras multiactivos”. Así nos presenta el emprendedor José Luis Álvarez la herramienta basada en un videojuego en la que, junto a su equipo, trabaja para formar y aproximar el mundo de las finanzas al común de los mortales.

Se presentará el próximo día 25 en Madrid, y Álvarez nos detalla alguna de sus claves en un mundo donde cada vez gana mayor importancia la autogestión de los ahorros. La revolución de los servicios financieros, el ocaso de la banca más tradicional, que no conecta con los nativos digitales; el empoderamiento de colectivos como el femenino, que busca optimizar sus ahorros; o los nulos intereses de productos tradicionales, como los depósitos, “llevan a que la gente busque alternativas más rentables para sus ahorros, en muchas ocasiones sin atender ni entender el riesgo”, sostiene.

“Todo esto hace que a nivel internacional exista un boom. ¿Qué falta? La formación financiera. ¿Y qué está pasando? Qué hay brokers online, youtubers o influencers que están canalizando esos ahorros hacia unos productos, una operatoria y un entendimiento de lo que son los mercados financieros que no son los adecuados, se les está engañando. Se les venden productos apalancados, criptomonedas...”, avisa Álvarez.

Estima que actualmente hay 600 millones de usuarios de plataformas que ayudan a la autogestión de los ahorros, desde simuladores de bolsa, plataformas de e-learning, brokers online, plataformas de tracking de activos... “y se calcula que en cuatro o cinco años serán mil trescientos millones”, dado el aumento en el número de aplicaciones móviles “y porque uno de cada tres usuarios de productos financieros operará de forma remota”. Enorme mercado.

“Hacía tiempo que queríamos hacer una plataforma previendo este bum, pero me faltaba una pieza, algo diferente. Y se me ocurrió la idea de los videojuegos”. De la mano de expertos de ese sector constataron que todo lo que había eran entornos gamificados muy triviales, y apostó por lanzar Holymontt, en el que lleva trabajando ya un año. “Hay otra cosa disruptiva, no es únicamente una aplicación, sino que la combinamos con redes sociales” detalla.

La App móvil será gratuita, aunque existan apartados de pago, “y pasarán cosas ligadas a las redes sociales en Twitter, Instagram, LinkedIn... Se creará un entorno, un ecosistema muy novedoso”, apuntó. Este martes en Madrid harán la presentación porque “tenemos hecho todo el diseño, los planos de la casa y todos los materiales necesarios, ya solo queda contratar a los albañiles que la levanten. Nos falta la programación y el despliegue”, apunta, reconociendo que “el proyecto está teniendo mucho impacto”.

Constituidos como empresa de asesoramiento financiero (EAF), tras lograr trescientos mil euros en una primera captación de financiación esta startup se lanza ahora a por entre uno o 1,2 millones de euros, en dos rondas, una ahora y otra después del verano. “Vestimos de juego algo que por detrás es muy, muy potente”, señala su fundador, que reconoce que hay interés por entrar como socios y que le gustaría que llegasen del ámbito tecnológico –hay un candidato del top ten del sector mundial–, aunque el mundo financiero también llame a su puerta.

Utilizan inteligencia artificial, algoritmos, métricas, Big Data... y pueden llegar a calcular probabilidades de pérdidas y de recuperación en valores, fondos de inversión, activos como criptomonedas y otras fórmulas para rentabilizar el ahorro. “Tenemos además más de cien datos estadísticos por activo o compañía”, nos confía.

¿Cómo es el juego? Tiene un modo que viaja al pasado y simula hechos históricos en pocos turnos de juego –cada uno, de minutos, reproduce meses de evolución verídica del mercado–, para vivir con determinadas carteras de inversión distintos acontecimientos. Como la caída de Lehman Brothers que inició la crisis de 2008, la de los bonos basura. El otro construye una cartera en el presente, con la evolución en el mundo actual y real, pero con dinero ficticio. Invertir en Inditex, en los fondos de inversión de Abanca, del Sabadell, del Santander, en bitcoins, en deuda pública... todo es posible.

Tras llevar un tiempo practicando, “si estás conforme con tu cartera, con tu perfil de riesgo y otras variables, si quisieses pasar a invertir al mundo real desde HollyMontt te facilitaríamos enlaces a financieras o brokers para que las puedas materializar y poner en valor esa cartera virtual, llegado el momento se puede dar el salto con la formación necesaria”.

Porque ellos no serán brokers, y según Álvarez vivirán de los suscriptores, de compras a través de la propia App, de publicidad y también prevén la venta de licencias para escuelas de negocio o institutos de bachillerato y ESO, aunque no descarta aquí acuerdos de colaboración, dada la importancia de esta formación para los más jóvenes. Generarán ingentes cantidades de valiosos datos u podrán ser el escaparate de, por ejemplo, los fondos de inversión y otros productos de bancos como Abanca y otros, como un nuevo canal para darlos a conocer que ayudará a “universalizar el acceso”.

Habrá competiciones, Junior League y Senior League para que los usuarios compitan y presuman, en redes sociales, de los éxitos de sus carteras. Incluso de profesionales de un mismo sector o colectivos de similares intereses, con ránquines de las mejores carteras. “La rentabilidad es una recompensa nivel de riesgo que se puede y se quiere asumir. No es un juego, no es suerte”, nos dice José Luis Álvarez.

Termina confesando que la versión oficial sobre dónde viene el nombre de HollyMontt es por Montaña Sagrada, la cordillera que marca la evolución de los gráficos a escalar por sus usuarios para llegar al éxito. Pero hay otra más emotiva: Holly fue el nombre de un perro muy fiel de este emprendedor que enfermó y no pudo sanar, pero que esperó a que su dueño regresase a casa para despedirse y expirar en sus brazos. Es, también, un homenaje.