‘Arwen’ sigue trayendo frío, nieve y lluvia hoy, con alerta amarilla en la costa gallega

La borrasca Arwen prometía traer nortada a Galicia y lo cumplió. La jornada de ayer sábado fue lluviosa en prácticamente toda la comunidad, aunque las precipitaciones fueron más abundantes cuanto más al norte. Sopló el viento con ráfagas intermitentes y el frío se hizo notar. Además, nevó en las montañas de Lugo y Ourense, como advertía el aviso amarillo.

Así, la cota de nieve partió a primera hora desde los 1.000 metros bajando hasta los 800 metros con el avance del día. Los vientos soplaron de componente norte, fuertes en el litoral (donde estaba activada la alerta de nivel naranja) y zonas altas del interior gallego.

El aire ártico de Arwen dejó en la península nevadas copiosas sobre todo en puntos de Cantabria, Navarra, País Vasco, Asturias, Aragón, La Rioja y Castilla y León, y temperaturas con valores negativos en algunas zonas: en Dílar, Sierra Nevada, amanecieron con -8,4 grados.

Está afectando a la península con un frente frío que penetró por la costa cantábrica a primeras horas del sábado, lo que acentuó el episodio de nevadas y precipitaciones persistentes en la mitad norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología. Así, un total de catorce comunidades estaban en alerta por diferentes fenómenos e intensidad; tres de ellas, Cantabria, Navarra y País Vasco, en aviso máximo (rojo) por riesgo extremo de nevadas.

Durante la jornada de hoy, domingo, la borrasca seguirá dejando frío, lluvia y nieve, con alerta de nivel amarillo en la costa norte y ninguna más activada en la comunidad. Galicia estará en un corredor de viento del noroeste, por lo que el cielo estará parcialmente nuboso con precipitaciones más generalizadas por la tarde.

La cota de nieve será de 1.200 metros e irá subiendo progresivamente, según indica Meteogalicia. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del noroeste.

Ante el temporal de nieve que afecta a la mitad norte de la península y que según las previsiones meteorológicas se prolongará a lo largo del domingo, la Dirección General de Tráfico recomienda a los conductores no viajar por carretera, por las zonas con riesgo de nevadas. Había avisos en la A-6 desde As Nogais hasta Pedrafita do Cebreiro, prohibiendo el paso de camiones y articulados, lo mismo que en la N-VI a la altura de Pedrafita, y en la LU-633 en este mismo concello

Ya mañana, lunes, la masa de aire frío no estará y la comunidad irá quedando progresivamente bajo influencia anticiclónica. Se esperan cielos con intervalos nubosos, con algún chubasco aislado y ocasional. Las mínimas experimentarán un ligero ascenso, quedando las máximas sin cambios. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos en general, con intervalos de moderado en la costa.