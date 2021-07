Ataques de Javier Castiñeira contra a Deputación

lugo. “Nunca un presidente fixo tan pouco con tantos cartos e a Deputación de Lugo deu menos servizos á provincia”. Así resumiu o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Javier Castiñeira, os dous anos de goberno de José Tomé Roca como dirixente provincial. O popular, que estivo arroupado por outros deputados da súa formación, destacou que, pola contra, “onde si existe un compromiso claro de Tomé é en contentar á Sra. Vicepresidenta que, nada máis chegar ao goberno, dixo que ía loitar para baleirar de contido ás Deputacións e vemos que o conseguiu”, afirmou. Como proba,indicou que a disolución da Sociedade Urbanística Provincial non serviu para adelgazar os custos da administración. ecg