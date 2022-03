Aumentan lixeiramente os contaxios e as infeccións activas, pero redúcese a presión hospitalaria

As infeccións activas en Galicia volven ascender lixeiramente, con 174 máis nas últimas horas, que deixan o total de casos nos 17.107. Aumentan tamén os contaxios, con 1.933 máis que na xornada anterior. A presión hospitalaria, pola súa banda, baixa e rexistra tres pacientes menos, 417. A taxa de positividade sitúase no 17,21%. Isto é o que se desprende dos datos actualizados polo Servizo Galego de Saúde este sábado, con rexistros de até as 18,00 horas do venres, e recoller por Europa Press. Así, dos 417 ingresados, 387 permanecen hospitalizados en unidades convencionais (catro menos) e 30 en UCI (un máis).

No que respecta ás áreas sanitarias, a de Ourense conta con 61 pacientes en planta e tres en coidados intensivos; a da Coruña, con 88 hospitalizados en unidades convencionais e seis en UCI; a de Pontevedra, con 55 ingresados en unidades convencionais e catro en críticos; mentres que a de Ferrol rexistra 34 pacientes en planta e dúas en UCI. O distrito sanitario de Santiago, pola súa banda, conta con 69 pacientes en planta e oito en críticos; o de Lugo, con 37 ingresados en unidades convencionais e tres en UCI; e o de Vigo, con 43 hospitalizados en planta e catro en unidades de coidados intensivos.

AUMENTAN OS CONTAXIOS. Doutra banda, os novos contagios rexistran outra xornada de ascenso, con 1.933 casos máis nas últimas 24 horas --139 máis que a xornada anterior--. Así, Galicia alcanza os 504.943 contaxiados desde que se iniciou a pandemia; unha relación que lidera a área sanitaria de Vigo, con 119.085 contaxiados; seguida pola da Coruña, con 105.665; a de Santiago, con 79.500; a de Ourense, con 60.334; a de Pontevedra, con 58.417; a de Lugo, con 52.876; e que pecha Ferrol, con 28.433 contaxiados. Segundo os datos actualizados polo Ministerio de Sanidade este venres, a Incidencia Acumulada sitúase en Galicia nos 722,50 casos por cada 100.000 habitantes. A media nacional está nos 463,15.

SOBEN AS INFECCIÓNS ACTIVAS. Ao rexistrarse máis contagios (1.933) que altas (1.756), e ao que se suman tres falecementos nas últimas horas, as infeccións activas aumentan na Comunidade este sábado, aínda que o fan lentamente. Rexístranse 174 máis que na xornada anterior, co que se alcanzan os 17.107 casos activos. Este incremento provócao, en parte, a forte subida de infeccións activas que se rexistra en Ourense en comparación ao resto de áreas sanitarias. A ourensá conta con 132 infeccións activas máis nas últimas 24 horas, 2.189 en total. Os casos activos soben tamén nas áreas da Coruña, que alcanza os 3.270 casos após sumar 24 máis; na de Pontevedra, con 2.094 infeccións activas após rexistrar 71 máis; e na de Ferrol, con 952 (+2). Doutra banda, os casos activos redúcense nas áreas de Santiago, con 3.093 activos (tres menos); na de Lugo, con 2.125 (seis menos); e na de Vigo, con 3.301 (42 menos).

FALECIDOS E CURADOS. Por último, 1.756 persoas curáronse da covid-19 nas últimas horas, co que xa son 484.768 os pacientes que se recuperaron desde o inicio da pandemia. Por contra, na última xornada Sanidade notificou tres falecementos máis que elevan a 3.121 os óbitos por covid. Un dos falecementos corresponde ao 2 de marzo, unha muller de 83 anos na área sanitaria de Ferrol; mentres que os outros dous son do día 3 de marzo, dous homes da área de Vigo, de 84 e 71 anos. Todos presentaban patoloxías previas.

En canto á taxa de positividade, mantense no 17,21%, moi por encima do 5% estimado pola OMS para dar por controlada a pandemia. EUROPA PRESS