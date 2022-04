Aval da Axencia Tributaria a fórmulas que compensen ás rendas máis baixas na crise

Culminou este venres a tormenta de ideas na Costa da Morte en busca de novos camiños que impulsen a riqueza e o emprego na comunidade. O think tank ou grupo de expertos do Foro Económico de Galicia, que congregou a medio centenar de académicos, empresarios, xornalistas e responsables de la Administración Pública, partidos políticos e entidades bancarias pechou o seu cónclave no Parador de Muxía, nunha segunda xornada onde os pratos fortes foron o director da Axencia Tributaria e o presidente de Renfe. Impostos e transportes, áreas candentes.

Jesús Gascón, responsable da AEAT, impartiu a conferencia Retos de la Administración Tributaria en un contexto de cambio, tras ser presentado polo conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Na súa intervención, Gascón recalcou como un dos problemas máis importantes da Axencia Tributaria a falta de profesionais informáticos. A xestión e a atención ao usuario dificúltase ao convivir distintos perfís de usuarios, o que só quere unha atención en oficina, o que só usa a atención telefónica ou telemática. Antes da pandemia a Agencia Tributaria tiña un millón de visitas mensuais en sedes; agora máis dun millón son consultas telefónicas e cincocentos mil en sedes nesta campaña da Renta.

Con respecto á necesidade de conseguir equilibrios no sistema tributario, Gascón considera que se se quere avanzar nesta balanza equilibrada será necesario establecer fórmulas de compensación aos máis afectados, é dicir, ás rendas máis baixas.

A segunda intervención foi a do titular de Renfe, Isaías Táboas Suárez, cun repaso aos principais retos da compañía. Táboas insistiu en que están traballando nos programas de mellora, entre eles o Cronos nos servizos de Cercanías, xa implantado nalgunhas cidades e que permitirá utilizar a tarxeta bancaria para o pago na rede ferroviaria de transporte de pasaxeiros.

Por último, o secretario xeral de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, afirmou na súa intervención que o gran desafío é retirar camións das estradas e pasalos ao ferrocarril. Sánchez Manzanares recalcou que se queremos levar a cabo políticas de sustentabilidade, debemos cambiar o sistema de transporte de mercancía e optar polo ferrocarril.

Pecharon os expertos do foto, os membros da política e a empresa, xunto a xornalistas de élite e xestores públicos dúas xornadas no Parador de Muxía onde, nun entorno envexable, xurdiron propostas comprometidas con Galicia.