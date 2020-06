Aviso en Alcoa San Cibrao al Gobierno: afrontará protestas de gran intensidad

··· Denunció ayer el BNG que ante la iniciativa del PSOE en el Congreso para dirigir una carta al presidente de Nissan para solicitarle que renuncie á deslocalizar la fábrica de Barcelona, le trasladaron al Partido Socialista su disposición a firmarla si daban el mismo trato al personal de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, cuyo cierre supondrá despedir a, calculan, 800 empleados directos e indirectos.

··· No hubo respuesta positiva socialista, por lo que el BNG decidió no firmar el documento, al considerar que estaban ante “unha clara discriminación por parte das forzas do Goberno ao noso país e aos intereses do pobo galego”.

··· El Bloque apunta que tampoco vieron al Partido Popular recordar a la plantilla de la aluminera y reclamar idéntico trato para la empresa ubicada en Lugo. Por ello pedían al presidente de la Xunta que explique por qué diputados y diputadas gallegas del PP “non fixeron valer os intereses do noso país para reclamar o mesmo trato para Alcoa”.

··· La portavoz nacional y candidata del BNG a las elecciones gallegas del 12-J, Ana Pontón, advertía ayer de que “so no último ano, ducias de empresas galegas pecharon ou sufriron expedientes de regulación de emprego”, como Meirama, Poligal, Isowat, Telefónica, Bosh, Vulcano, Barreras, Unitono, Madeiras Iglesias, Lonia, Ferroatlántica, R... Por eso esgrime un plan gallego de industrialización y combatir la deslocalización, y para Alcoa su nacionalización e implantar la “tarifa eléctrica galega”.