Ayuntamientos gallegos creen que con los presupuestos para 2023 los servicios se resentirán

El proyecto de presupuestos gallego para el próximo año 2023 ha creado malestar no solo entre los partidos de la oposición, sino también entre las propias administraciones locales, que no entienden que no se las haya tenido en cuenta a la hora de redactar el texto y que temen que con las partidas previstas los servicios que los ayuntamientos ofrecen a la ciudadanía se resientan.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) trasladó este lunes a la Xunta el malestar de los ayuntamientos ante unos fondos “netamente insuficientes” y “decididos unilateralmente, sin contar con la Administración local”. Fue en la Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro donde el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, reprochó al vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que la Xunta haga oídos sordos respecto a las necesidades de la Administración local, pese a que la federación lleva años reclamando un aumento de la financiación de base, necesario para que los concellos puedan llevar a cabo sus competencias, según indicó.

La Xunta, por su parte, destacó que el fondo de cooperación local mantiene la partida base (113 millones) el proyecto de presupuestos y duplica la adicional, hasta 30,5 millones de euros. La cuantía total asignada al fondo de cooperación local asciende a 143,5 millones, un 14% más que en el año anterior, “con 17,4 millones de euros adicionales”, destacó Vicepresidencia Segunda.

Varela recordó a los representantes del Gobierno gallego que su reivindicación cuenta con el respaldo “de todos y cada uno de los 313 ayuntamientos gallegos, que así lo decidieron por unanimidad en la Asamblea Executiva, máximo órgano de la Fegamp” y que “es una obligación de la Xunta garantizar una adecuada financiación de las entidades locales”.

Los representantes de la Fegamp pidieron modificar el proyecto, ya que después de años de infrafinanciación la situación es insostenible y los presupuestos que pretenden llevar al Parlamento repercutirán negativamente en la prestación de los servicios.

Además, recriminaron a la Xunta que reconozca las especiales dificultades que están enfrentando los ayuntamientos ante el incremento de costes y el aumento de la demanda social, pero que no le ponga solución en el reparto de dinero. Asimismo, reivindicaron que la Administración local es la máxima conocedora de las necesidades a cubrir de sus vecinos y vecinas. Y valoraron que la Xunta intente buscar soluciones para los ayuntamientos más pequeños, pero rechazaron la fórmula de los fondos adicionales, ya que se reparten sin criterios objetivos, condicionados, y sin garantizar que todos los pequeños ayuntamientos a los que se dirigen los reciban.