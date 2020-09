Baltar cesa como vicepresidente a Ojea y coloca a Caride como relevo

Estaba cantado su cese y se produjo ayer. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, formalizó así la destitución de Armando Ojea como vicepresidente segundo de la institución “por pérdida de confianza” y nombró en su lugar al otro diputado de Democracia Ourensana (DO) en el organismo, Miguel Caride,

Baltar justificó esta decisión “por pérdida de confianza” después de que Ojea, afín al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se hubiera ausentado de las dos últimas juntas de gobierno provinciales y tras su voto en contra a los presupuestos que se llevaron a aprobación del pleno el pasado viernes, que salieron adelante con el visto bueno del propio Caride y Montserrat Lama (Ciudadanos).

El presidente de la Diputación advirtió, además, que el pacto de coalición entre PP y DO en la institución “está absolutamente vigente” a pesar de la ruptura de ambos partidos en el Ayuntamiento de Ourense, donde cuatro de los siete concejales del gobierno de DO mantienen un pulso contra su propio alcalde y presidente de Democracia Ourensana, al que incluso solicitaron expulsar del partido.

Será Miguel Caride, la única opción posible, quien asuma la Vicepresidencia “con carácter provisional” y “mientras no se solucione la crisis de gobierno en la que está sumido el Ayuntamiento de Ourense”, una decisión a la que tanto él como el resto de ediles críticos de DO ofrecen “respaldo total y absoluto”.

Debido a esta “provisionalidad”, Caride renuncia “expresamente a percibir la asignación económica” y subrayó que, con este gesto, quieren “dejar claro” su “intencionalidad” de “mantener la ética y la transparencia que tiene como objetivo final la defensa de los intereses generales por encima de los personales o económicos”.

“La prioridad de este grupo de concejales no es otra que devolver la estabilidad política y la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ourense, evitando trasladar la crisis en la que actualmente está sumido él mismo a otras administraciones”, reiteró, a la vez que manifestó que mantienen su “lealtad y compromiso con los pactos suscritos en junio de 2019 por DO y los populares (los que permitieron el reparto del Consistorio y la Diputación para DO y PP, respectivamente).

En la misma línea, los críticos señalaron de nuevo a Jácome como único responsable de querer romper dicha unión “de forma totalmente unilateral y por espurios intereses personales”.

Finalmente, instaron a “todas las fuerzas políticas” para que, “con altura de miras y compromiso con la ciudadanía, aparquen sus diferencias e intereses partidistas”, y poder, así, “alcanzar un inmediato acuerdo que permita solventar esta crisis”.