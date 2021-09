Baltar, reelegido presidente del PP ourensán, vaticina que en 2023 recuperará la mayoría absoluta en la Deputación

Ourense. EP. Agencias. José Manuel Baltar ha sido reelegido presidente del PP de Ourense con el 99,24% de los votos emitidos en el 18º Congreso Provincial. En su intervención tras la proclamación de los resultados, ha fijado la vista en las elecciones municipales de 2023 para vaticinar que los populares ganarán “en todos los ayuntamientos” y recuperarán “la mayoría absoluta en la Diputación”. Baltar ha obtenido 657 votos a favor de los 662 emitidos por los compromisarios que acudieron a este cónclave celebrado en el Pabellón Paco Paz de la ciudad de As Burgas. Los cinco restantes han sido votos en blanco. “Intuyo que son de los miembros de la mesa para mantener su independencia”, ha subrayado el presidente provincial, convencido del respaldo unánime de su formación. “Este porcentaje es un apoyo que va parejo a lo que significa este proyecto político para Ourense”, ha apuntado, antes de avanzar que esta reelección es “una nueva etapa para el Partido Popular”.

En el Congreso ha estado arropado por el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por el secretario general del Partido Popular Nacional, Teodoro García Egea, y el presidente murciano, Fernando López Miras además de otros dirigentes del partido como presidente provinciales o alcaldes y alcaldesas. “Eso le ha dado formato de convención nacional”, ha sostenido Baltar. En su discurso, el también presidente de la Diputación se ha trasladado a la fecha del 30 de enero de 2010, cuando salió elegido por primera vez sucediendo a su padre, José Luis Baltar, quien también ha estado presente en el Pazo dos Deportes.

“No he sido reelegido, he sido elegido. Es un volver a empezar, hoy no acaba todo, hoy empieza todo. Me voy a olvidar de lo anterior”, ha dicho, para seguidamente expresar que fue una etapa “repleta de éxitos electorales, de porcentajes en algunos casos escandalosos, ciencia ficción para otras formaciones políticas”.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES, EN EL CALENDARIO

Asimismo, ha proclamado que el PP de Ourense “significa aspirar a lo máximo”. Tanto es así, que los asistentes al Congreso han recibido un calendario del año 2023 con la fecha del 28 de mayo, día en el que se celebrarán las elecciones municipales, marcada. “Quedan 609 días y en esa cita el PP ganará en todos los ayuntamientos de la provincia y en la entidad menor de Berán. Además tendremos la mayoría absoluta en la Diputación”, ha vaticinado. “Somos el partido de Ourense porque hemos ganado siempre, porque hemos obtenido resultados históricos. Hay equipo y hay Ourense”, ha dicho a continuación.

De este modo, ha repasado los “récords electorales” --el máximo está fijado en 72 alcaldías-- para marcarse el reto de batirlos en 2023. “Con este Comité Ejecutivo y con los 30.000 afiliados en la provincia vamos a celebrarlo el 20 de mayo de 2023 por la noche”, ha garantizado. Sin embargo, Baltar ha rechazado que esto implique que la historia “se repita”, sino que el Congreso Provincial de este domingo es “el nacimiento de una nueva etapa”. Asimismo, el recién reelegido líder del PP ha concluido con con tres menciones: “A los mayores porque Ourense tiene una de las mejores esperanzas de vida junto con Okinawa --en Japón--, a las nuevas generaciones porque son el futuro y a los emigrantes, porque este es su partido”. Así, ha concluido citando que Martin Luther King tenía un sueño, “pero el PP de Ourense está a punto de tocarlo con los dedos”.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

En cuanto al Comité Ejecutivo de Manuel Baltar, estará formado por 105 miembros en el que hay una renovación del 40%, “con una mayoría absoluta”, según ha trasladado, “de mujeres”: 53 frente a 52 hombres. Además, hay un 70% de concejales y una media de edad de 48 años. Baltar también ha recordado el Comité de Dirección, que lo acompañará en el próximo mandato. Está compuesto por 17 miembros, entre los que ha destacado el relevo en la Secretaría General, que ocupaba Rosendo Fernández y que pasa a ser de la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino. Con todo, Rosendo Fernández no se desvincula del proyecto, sino que será el nuevo vicepresidente del PP provincial.

NÚÑEZ FEIJÓO PIDE UN CAMBIO DE RUMBO DEL GOBIERNO

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la necesidad de un “cambio de rumbo” por parte del Gobierno central tras advertir de que el presidente, Pedro Sánchez, “no puede depender” ni “aceptar chantajes” de otras formaciones, sino que debe situar España por encima de todo. Así se ha pronunciado durante el 18º Congreso Provincial del PP de Ourense, en el que ha arropado al reelegido presidente Manuel Baltar, que ha revalidado su liderazgo tras conseguir más del 99 por ciento de apoyos.

En su intervención, Núñez Feijóo, quien ha manifestado que trabajará con lealtad pero también “contundencia”, ha subrayado que el presidente del Gobierno “no puede depender de nadie más que de los españoles y no puede aceptar chantajes”, remarcó. Ha advertido que no se puede permitir que un orensano no tenga los mismos servicios que un catalán insistiendo en que los intereses generales “no se pueden pactar entre dos” y afeando que, mientras en Cataluña caducan vacunas, comunidades como Galicia estén sin stock y puedan quedar relegadas en el reparto de fondos europeos.

En este sentido, ha dejado claro que Galicia va a defender “el cumplimiento constitucional y del Estatuto” y no “lo que diga Sánchez, ni ERC o Bildu”. “Un presidente de gobierno no puede ser chantajeado por nadie ni aceptar ningún chantaje ejerciendo la presidencia”, ha continuado el mandatario gallego, quien ha situado al PP como un “partido abierto, más fuerte y más preparado” para “servir a los ciudadanos” y no a gobernar “a golpe de titulares o de tuits”. Para Feijóo, “cuando se utiliza como excusa” la política para los “líos internos”, criticar a un compañero o para “alimentar tensiones”, no se está prestando un buen servicio a los ciudadanos además de que se “cansa a la gente”. EFE

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reivindicado este domingo el proyecto de Pablo Casado frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que “ha perdido toda la credibilidad con los españoles”. “La España real ya no quiere más mentiras ni más palabras bonitas”, ha advertido. Así lo ha aseverado durante su intervención en el 18º Congreso Provincial del PP de Ourense, en el Pabellón Paco Paz de la ciudad de As Burgas, en el que Manuel Baltar ha resultado reelegido con más del 99% de los votos de los compromisarios. En este evento también han intervenido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, entre otros dirigentes. “La materia prima de los partidos es la confianza”, ha sostenido García Egea, trasladando que los cargos “hay que merecerlos después de tenerlos” y dejando claro que si hay un partido que “puede sacar a España del atolladero y devolver la ilusión es el Partido Popular”.

Así, ha profundizado: “La gente no vota a partidos divididos, hay que unirse para ganar, ganar para gobernar y gobernar para mejorar las vidas de la gente”.

En este contexto, el secretario general ha subrayado que el proyecto del PP es “el único cohesionado e ilusionado”, a lo que ha añadido que saldrá “fortalecido” de la Convención Nacional que arrancará este lunes en Santiago de Compotela. De cara a esta cita, que concluirá el domingo que viene en Valencia, García Egea ha instado a los populares “a seguir trabajando” para que Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España.

GOBERNAR “NO A CUALQUIER PRECIO”

Y es que, a su juicio, es “incomprensible” que al frente del Ejecutivo actual estén partidos que “llegan a acuerdos en una cárcel, en despachos oscuros o a través de chantajes inaceptables”. “Tener 176 diputados si uno renuncia a todo, a sus principios y a sus creencias, no es tan difícil”, ha espetado. Así pues, García Egea ha asegurado que el PP quiere gobernar pero “no a cualquier precio”, de lo que se ha servido para criticar que la gestión del Gobierno se rige “bajo el dictado” de políticos “como Junqueras, Puigdemont y los de Bildu”, que “dictan mientras Pedro Sánchez toma nota y los españoles leales pagan el pato” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De este modo, ha reiterado que el PP “es el único partido que defiende a España” y también ha atacado al BNG, principal partido de la oposición a Feijóo: “Dice que defiende a Galicia pero apoya a Sánchez. Eso es incompatible”.

EL “FRACASO” DE LAS MEDIDAS PARA ABARATAR LA LUZ

En su discurso, García Egea también ha aprovechado para tachar de “fracaso” las medidas aprobadas a mediados de septiembre por el Gobierno para abaratar la factura de la luz, dado que este domingo es “el más caro de la historia” en cuanto a precio eléctrico, con 160,42 euros el megavatio hora (MWh). “Es un fracaso del Gobierno de España que las pymes y los autónomos no se pueden seguir permitiendo”, ha concluido. Asimismo, el secretario general del PP ha recordado las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, contra los “groseros beneficios” de algunas empresas, para responder: “Grosero es tener el gobierno más caro e inútil de la historia”.