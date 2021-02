Buscan pruebas contra los lancheros mientras los tripulantes van a prisión

Fueron unos momentos de gran tensional comprobar que el mercante Nehir navegaba de forma errática por las costas gallegas; sus características y ruta de navegación encajaban perfectamente con el posible objetivo de la operación policial, aunque no tenían confirmación total (pero sí autorización judicial para abordarlo) y, sobre todo, los miembros de banda de narcotraficantes gallegos que debían acudir a su encuentro no aparecían por ningún lado. “Debido a una alerta meteorológica en el litoral atlántico, no se podría hacer transbordo a ningún otro barco”, reconocieron fuentes policiales.

Se planteó un dilema; que desapareciera el barco con la droga o no poder reunir pruebas suficientes contra los lancheros que al no tocar la cocaína ni presentarse en el lugar era más difícil acreditar su participación en esta operación.

Las dos posibilidades se pusieron en la balanza y, tras la pertinente reunión en el Gabinete de Coordinación y Estudios del Citco de la Secretaría de Estado de Seguridad, “se decidió la interceptación de la nave”, según se aprecia en el comunicado que facilitó el Ministerio del Interior.

La primera parte se completó y los nueve tripulantes, turcos y georgianos, fueron detenidos y conducidos a la Comisaría de Pontevedra. Ayer comparecieron, por videoconferencia, ante Juan Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, quién decretó su inmediato ingreso en prisión provisional y sin fianza por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

La decisión de hundir el barco para eliminar las pruebas contra los capos que les contrataron hizo que se agravaran las medidas ya que el magistrado considera que formaban parte de la banda que financiaba la operación.

Paralelamente en la provincia de Pontevedra los efectivos del Greco, Udyco y Vigilancia Aduanera continuaban atando cabos para incriminar a los miembros del grupo arousano que se iba a encargar de descargar y almacenar la droga en nuestra comunidad, hasta que fuera transportada a otros países europeos por cuenta del clan mafioso (que pudiera ser búlgaro) para quien iba destinada.

Hay investigaciones previas que indican su relación con este alijo pero al no haber llegado a cometer el delito es más difícil de probar su implicación, sobre todo de aquellos que no aparecen en las escuchas telefónicas que fueron mantenidas solo por dos personas.