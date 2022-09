Caballero, a Rueda: “Al alcalde de Vigo no se le impone”

Vigo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue sin confirmar si acudirá o no la reunión que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha convocado para el próximo 3 de octubre. Ayer se limitó a proponer un pacto sobre las condiciones del encuentro: “Al alcalde de Vigo no se le impone nada” dijo.

En su rueda de prensa diaria, Caballero respondi a la carta que el presidente del Gobierno autonómico le envió este lunes, que a su vez respondía a varias misivas que Caballero le escribió en las últimas semanas.

Así, y preguntado sobre si asistirá o no a la cita, Caballero se limitado a decir que la Xunta no ha creado el “mejor clima” para el encuentro, que tendrá que ser acordado. “Yo en la carta que le envié a Rueda le decía que le proponía que acordásemos una reunión. Esa fue mi propuesta. Mi propuesta no fue ‘decide tú la reunión’. Mi propuesta fue acordar. Al alcalde de Vigo no se le impone nada”, reivindicó Caballero, después de la polémica surgida porque la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, también estará en el encuentro.

Precisamente hace unos días Rueda habló de esta situación, indicando que el resto de alcaldes tuvieron una “buena acogida” de su propuesta de reunirse también con los delegados territoriales y preguntándose qué decisión adoptada por la Xunta “le parece bien a Caballero”, ironizando con que la novedad sería lo contrario. “Es la tónica normal y habitual (de Caballero), nada sorprendente”, concluyó el presidente del Ejecutivo autonómico.

Abel Caballero también aseguró ayer a los medios que la carta que le remitió Rueda está llena de “falsedades e inexactitudes”. Agen.