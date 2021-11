Caballero no da un paso atrás e insiste en su compromiso con el Parlamento

Explícitamente, ni Alberto Núñez Feijóo, ni Gonzalo Caballero y tampoco Ana Pontón se refirieron durante la sesión de control a los últimos acontecimientos en clave interna en los partidos de la oposición. No hubo mención expresa al resultado de las elecciones primarias del PSdeG y al tira y afloja entre vencedores y vencidos sobre quién ha de ocupar la portavocía socialista en O Hórreo. Tampoco sobre la Asamblea Nacional del BNG en la que Ana Pontón fue reelegida portavoz nacional. Ni se escucharon condolencias a Caballero ni felicitaciones a Pontón. Y a pesar de todo, la defenestración del primero como líder y el apogeo de la segunda sobrevolaron en el pazo do Hórreo durante el tiempo que duró la sesión de control al presidente.

Los mensajes había que leerlos entre líneas. El primero, el que lanzó el propio Gonzalo Caballero, que todavía no sabe cuánto tiempo le queda como portavoz parlamentario. Nada más empezar aclaró, más a los suyos que al propio Feijóo : “Mi compromiso con este Parlamento y la reactivación es inquebrantable, y voy a seguir trasladando propuestas a la Xunta”. La segunda intervención la empezó casi igual: “Mi compromiso con Galicia y este Parlamento es y será inquebrantable”. El presidente recogió el guante en su turno: “Todos entendemos su mensaje”. En otro momento, hizo notar que ve al socialista “más tranquilo desde el punto de vista orgánico”.

El BNG del sí, o del no. La pulla al BNG fue por otro lado. Su portavoz lanzó el domingo en la Asamblea Nacional cambiar el cliché del “BNG del no”. “Somos el BNG del sí”, proclamó la líder nacionalista ante la militancia. Feijóo se aferró a esa frase y, durante el cara a cara con Pontón sobre las propuestas de la Xunta ante la escalada de precios, le afeó que su formación “siempre vota en contra de todo, por lo menos hasta el domingo”. No desaprovechó la oportunidad el de Os Peares para pedir que el ‘no’ del Bloque sea ahora a los Presupuestos Generales del Estado y a las políticas de Pedro Sánchez que, a su juicio, suponen un “factor de peligrosidad” en el incremento de precios al consumo.

ESCAPISMO ANTE LA ESCALADA DE PRECIOS. Sobre esa cuestión centró Pontón su pregunta al presidente. La nacionalista reprochó a Feijóo la falta de medidas de su gobierno para paliar la subida del IPC y en particular de la factura de la luz que, advirtió, está afectando a las familias más vulnerables y poniendo en la picota la viabilidad de numerosas empresas. Frente a ello, dijo Pontón, el Gobierno del PPdeG opta por el “escapismo”, la aplicación del “catecismo ultra” del PP y el rechazo a una tarifa eléctrica gallega “quizá porque le ciegan las puertas giratorias”.

BAJAR IMPUESTOS, LA MEJOR MEDIDA. Feijóo coincidió con la líder de la oposición en que la subida de precios, “la escalada más alta de los últimos veinte años”, es, hoy, uno de los principales problemas que sufre España y, por extensión, Galicia. Emplazó así al “BNG de los caladiños’ a posicionarse contra los PGE y las políticas de Sánchez y defendió la bajada de impuestos aprobada por su Gobierno como la mejor medida para paliar el incremento del IPC, “el impuesto más caro e injusto que grava a las rentas más bajas”, dijo. El líder popular acusó al Bloque de defender una subida impositiva, presumió de que Galicia es la cuarta comunidad autónoma con la menor presión fiscal de España y dijo que un contribuyente gallego paga ahora 403 euros menos que cuando gobernaba el bipartito, hace ya más de doce años.

El mismo apoyo a la política fiscal de la Xunta le pidió Feijóo a los socialistas, a los que advirtió que no “callará” ante para defender los intereses de Galicia. Caballero le preguntó por la gestión de los fondos Next Generation que llegarán, y le reclamó “valentía para el futuro en vez de la apatía del presente” para gestionarlos. Insistió en que gracias al Gobierno de España, Galicia podrá gestionar un “doble aumento del 30 %”, en fondos europeos y en las inversiones territorializadas de los Presupuestos Generales.

El presidente aprovechó para reclamar al Gobierno central que haga público el acuerdo con la UE para el acceso a estos fondos. “Lo que sabemos en este momento es que no sabemos nada”, sentenció Feijóo, que también alertó contra el daño que causará a Galicia, “en el corner de Europa”, la implantación de peajes en las autovías. “Si en las condiciones que marquen las instituciones europeas plantean que hay que establecer peajes en las autovías gallegas, yo ya le digo que eso no va a estar en mis prioridades ni en mi forma de establecer la reactivación”, le dijo después Caballero, a quien Feijóo garantizó que “seguirá escuchando” con independencia, dio a entender, de que ya no sea líder del PSdeG.