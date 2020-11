Caballero traslada su "preocupación" por unos presupuestos sin "orientación"

Santiago. EFE. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha trasladado este viernes su "preocupación" por el proyecto de presupuestos para 2021 de la Xunta de Galicia, que –a su juicio- carecen de "ambición" y "orientación" para afrontar la crisis socioeconómica causada por la pandemia. En un comunicado remitido a los medios esta tarde, apenas unas horas después de la presentación de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio, Caballero ha cuestionado que la "medida estrella" sea una línea de ayudas de "500 euros para cada establecimiento de hostelería".

El dirigente socialista ha considerado que esta decisión "está fuera de la realidad y de las necesidades que tiene Galicia", dado que van ya 20 días desde el segundo cierre decretado para estos locales sin que los propietarios hayan recibido subvención alguna.

"El Gobierno no está a la altura para hacer los presupuestos que requiere nuestra Comunidad, máxime en un contexto como el actual", ha añadido Caballero, que ha abogado por dar más protagonismo al "gasto social" y al "respaldo de los sectores productivos". Galicia necesita unos presupuestos para salvar la economía, para contener la desigualdad y para defender a las personas", ha abundado, para concluir que el actual Ejecutivo autonómico "no está a la altura" del as circunstancias.