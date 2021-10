Caballero urge a Feijóo a arrancar el 1 de enero la gratuidad en guarderías y extenderla al comedor

VIGO. ¿Para qué hacer esperar a las familias al mes de septiembre del curso de 2022-23 para contar con guardería gratis si los presupuestos de la Xunta de Galicia entran en vigor el uno de enero del año que viene? Es el primer guante que lanzó este jueves el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al titular del ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras asegurar que le parece “muy bien” la decisión de fijar la gratuidad de los centros desde el primer hijo.

El segundo reto lanzado es dar un paso más en las medidas de ayuda a las familias y fijar también la gratuidad en los comedores de las guarderías para todos los usuarios. El regidor recordó que en el caso de Vigo, el 60 por ciento de los escolares no pagan nada por comer.

Abel Caballero defendió que la gratuidad anunciada por el presidente de la Xunta también afectará a los centros que dependen de la administración local de Vigo, a pesar de que el concello sigue sin ponerse al día en el pago del convenio con el Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, con el que acumula una deuda de 400.000 euros, e impide a 200 familias acceder a la gratuidad para su segundo hijo. “Si Feijóo declara gratuidad será para Vigo también ¿No?”, interrogó al tiempo que matizaba “tiene que pagar la Xunta, ¿Quién lo va a pagar? ¿El Vaticano?”, insistió en interrogar el regidor olívico.

Caballero no desaprovechó el tema para volver a arremeter contra el presidente del ejecutivo gallego asegurando que para Feijóo “hay dos galicias, Vigo y el resto, porque no hay nada más que verlo con lo que gasta en la ciudad. Ya sabemos que a la ciudad olívica no tiene que dedicarle dinero, que tiene que llevarse los impuestos y ¡listo! Si declara la gratuidad será para la ciudad también”. Anunció que este año viajarán a Gran Bretaña, dentro del programa de inglés, un total de 3.000 niños, de los cursos 2019, 2020 y 2021. m.G.