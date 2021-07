Caballero y Barbón abren campo a una agenda común galaicoasturiana

OVIEDO. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, y el presidente del Principado de Asturias, Adtrián Barbón, acordaron este jueves trabajar en una agenda común para buscar soluciones a los retos asturgalaicos.

Tras sendas visitas de Barbón a Santiago y Lugo, ambos mantuvieron en un encuentro en Oviedo en el que abordaron la desescalada, en un momento en que es necesario seguir incidiendo en la vacunación y manteniendo la prudencia para evitar una nueva ola en la pandemia.

En este punto, Caballero señaló el “compromiso progresista” del gobierno de Asturias como una referencia que debería de ser seguida por los gobiernos autonómicos conservadores como el de Galicia. Entre otras cosas , señaló que Asturias es la comunidad en la que se está llevando a cabo una vacunación con mayor agilidad.

“Fronte as políticas conservadoras e de recortes do PP, as políticas de progreso e benestar do executivo de Adrián Barbón son unha referencia para o noroeste de España”, apostilló el líder del partido del puño y la rosa en Galicia. al tiempo, puso todo el énfasis en salir de esta crisis “de xeito distinto” a como lo hicieron los responsables populares en la anterior vinculada en origen al labrillo. alberto vidal