Caballero y Formoso avivan con el debate la recta final de las primarias

Caballero recalca que defiende al Partido "pero por encima de todo a Galicia" y reivindica, frente a los ataques de Formoso, la posición propia del PSdeG con respecto al lobo o a los peajes en las autovías frente a Madrid. "Para defender a Galicia a mi no me gana nadie", dice, insistiendo en afear a Formoso que hace dos años no estuviese en el mitin de A Coruña con Pedro Sánchez para las generales, pero dos semanas antes estuviese compareciendo con Feijóo, acusándole de dar "el abrazo del oso". Incide en que no escuchó propuestas de su rival sino "discursos genéricos" de que el PSdeG no se conforma con estar en la oposición. "No encuentro un proyecto en tú candidatura que garantice nada más", dijo a Formoso, recordándole de nuevo los malos resultados obtenidos en A Coruña en las últimas autonómicas. Aún así, afirmó que ambos tienen una "buena relación personal" y que es más lo que les une que lo que les separa