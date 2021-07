Cada gallego redujo su gasto en seguros en 2020 a 897 euros de media

Galicia dedicó 897,6 euros de media en seguros el año pasado, lo que supone un retroceso de 89,3 € respecto a 2019, y se situó así en el noveno lugar en el ranquin de primas per cápita por comunidades. Así lo recoge el informe El mercado español de seguros en 2020 elaborado por Mapfre Economics y publicado por Fundación Mapfre. La media de gasto nacional en estos productos fue 346,2 euros superior al de la autonomía.

En total, los españoles gastaron en seguros 1.243,8 euros en 2020, 108,8 euros menos que en 2019. El mayor gasto en los seguros de No Vida (782,6 euros por persona frente a los 772,4 euros de 2019), incluso en un contexto macroeconómico negativo como consecuencia de la pandemia, no fue suficiente para compensar el menor desembolso en los seguros de Vida (461,2 euros frente a los 580,3 euros del ejercicio precedente).

Todas las comunidades redujeron su gasto en seguros, gasto de productos de seguros, destacando las caídas experimentadas en Madrid, Navarra y Aragón. Aun así, Madrid (con 1.644 euros por persona), Cataluña (1.345 euros), Navarra (1.227), Aragón (1.214), La Rioja (1.121), País Vasco (1.101) y Baleares (1.073) son las comunidades que están por encima de la media de primas per cápita por CCAA (1.039 euros). En el extremo opuesto, se sitúan Ceuta y Melilla (632,9 euros), Canarias (708,7) y Murcia (741,5 euros).

Los efectos de la pandemia, que ya se reflejaron en la evolución de las primas durante 2019 (-0,4 %), se agravaron durante el año siguiente. A nivel agregado, el volumen de primas ascendió a 58.889 millones de euros en 2020, lo que supone un retroceso del 8,2 % frente al año previo. Los efectos de las medidas de confinamiento y distanciamiento social sobre el empleo, los negocios, hogares y empresas, repercutió en la actividad aseguradora, aunque de forma desigual por segmentos de negocio. El negocio de Vida sufrió un retroceso en primas del -20,7 % (-5,1 % en 2019), motivado principalmente por la caída en el negocio de los seguros de Vida ahorro del -25 % (-6,7 % en 2019).

Sin embargo, en 2020 el negocio de No Vida del mercado español solo se desaceleró hasta los 37.052 millones de euros de primas, con un crecimiento del 1,1 % (3,5 % en 2019), debido principalmente al retroceso del negocio de seguros de automóviles y de multirriesgos del comercio. El seguro de Automóviles, no obstante, continúa siendo el ramo que aporta el mayor volumen de primas, dentro del segmento de los seguros de No Vida, aunque continúa su tendencia a reducir su peso que en 2020 supuso el 29,9 % de las primas de este segmento (30,9 % en 2019). El importe de primas emitidas en este ramo descendió un -2 % en 2020 respecto del año anterior, hasta alcanzar los 11.086 millones de euros.

El seguro de Salud, por su parte, es el segundo por volumen dentro de los seguros No Vida, con una cuota del 25,3 % (24,4 % en 2019). El volumen de primas en 2020 fue de 9.388 millones de euros, con un crecimiento del 5,1 % (4,9% en 2019). Y los seguros Multirriesgos incrementaron ligeramente su peso en el negocio de No Vida con una cuota del 20,9 % (20,5 % en 2019), lo que les sitúa en el tercer lugar con un volumen de primas de 7.753 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, a pesar del retroceso económico provocado por la pandemia.

Recuperación

Con los últimos datos correspondientes al mes de mayo de 2021, el crecimiento de las primas de No Vida se estaría recuperando en términos interanuales en torno al 2,2 % a nivel agregado respecto a las primas de los primeros cinco meses de 2020. Por su parte, las primas del negocio de Vida estarían creciendo un 9,9 % interanual en los cinco primeros meses del año (frente a la caída del -20,7 % en 2020, para el conjunto del año), recuperándose el crecimiento tanto de las primas de los seguros de Vida ahorro que crecen un 12,4 % (-25 % en 2020) como las de Vida riesgo del 3,1 % (-0,4 % en 2020). Esta recuperación está en línea con la vuelta al crecimiento de la economía española apoyada en gran medida en el aumento del ritmo de las vacunaciones, que se está acelerando, permitiendo relajar las medidas adoptadas a consecuencia de los rebrotes.