Cae un 11,3% a facturación do sector servizos e un 3,1% a ocupación

O sector servizos galego rexistrou un descenso da súa facturación do 11,3% en outubro respecto ao mesmo mes do ano anterior, mentres que a caída interanual da ocupación foi do 3,1%, a pesar dun repunte do 0,3% en relación con setembro, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Desta forma, no que vai de ano, o sector acumula en Galicia unha diminución do 14% nas vendas e do 3,6% no volume de postos de traballo.

No conxunto estatal, os servizos reduciron a súa facturación un 14% en outubro respecto ao mesmo mes de 2019, ampliando en algo máis dun punto a caída que experimentou en setembro (-12,7%).

Con leste, os servizos encadean oito meses consecutivos de retrocesos interanuais como consecuencia da pandemia e os seus efectos sobre a economía.

SOBRE TODO O RELACIONADO CO TURISMO

Os sectores máis afectados por esta crise continúan sendo os relacionados co turismo. Así, as maiores caídas interanuais da facturación prodúcense nas actividades de axencias de viaxes (-87,3%), servizos de aloxamento (-78,5%) e transporte aéreo (-69,2%).

En termos mensuais e en datos corrixidos de estacionalidade e calendario, o sector servizos rexistrou en outubro un avance mensual da súa facturación do 2,9%, taxa superior á de setembro, cando subiu un 1,7%. É o segundo mes consecutivo no que aumentan as vendas do sector.

Este repunte da facturación mensual débese tanto ao avance das vendas do comercio (+2,5%), como ao aumento rexistrado nos outros servizos, que facturaron en outubro un 3,1% máis que en setembro.

Dentro dos outros servizos a hostalaría segue sendo o sector que máis sofre a pandemia: as súas vendas en outubro esborralláronse un 8,1% en relación a setembro, notando así o efecto dos rebrotes xurdidos após o verán e das restricións adoptadas para frealos.

Pese ao efecto dos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE), a ocupación no sector servizos retrocedeu en outubro un 5,2% en taxa interanual, unha décimas máis que en setembro, destacando novamente a caída do emprego na hostalaría (-16,9%).

SANTIAGO. EUROPA PRESS