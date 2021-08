Calvo y Baltar presentan sus avales con el objetivo de recuperar las ciudades

Las candidaturas de Diego Calvo y de Manuel Baltar para sus respectivas reelecciones como presidentes provinciales del PP, el primero en A Coruña y el segundo en Ourense, superaron el último trámite antes del congreso que se celebrará el 25 y el 26 de septiembre. El dirigente popular coruñés presentó, un día antes de que acabase el plazo 2.025 firmas, mientras el ourensano aportó nada menos que 4.202 apoyos.

Cuando hace unas semanas presentó su candidatura, Calvo aseguró haber pulsado el sentir de la militancia, y dijo sentirse respaldado para seguir a los mandos. En la sede provincial del partido presentó 2.025 avales. Una cifra “simbólica”, por cierto, ya que coincide con el año en el que concluiría este hipotético segundo mandato.

Por su parte, Baltar aseguró que “sinto máis ilusión que nunca para que a voz de Ourense siga sendo a dun Partido Popular que suma, escoita e constrúe”. Apuntó que “todos os cargos institucionais do partido avalan esta candidatura, polo que só podo sentir orgullo e agradecemento por ese apoio, pero por suposto tamén polo dos milleiros de afiliados que cren, pensan e viven para esta formación política e que tanto axudan en todas as convocatorias electorais para obter uns resultados que son ciencia ficción para o resto de partidos”.

Volviendo a Calvo, éste afirmó estar “muy contento” por haber podido formalizar este trámite, y quiso “agradecer a la gente que se ha desplazado para mostrar su apoyo a la candidatura” y conseguir una “cifra muy reseñable” de apoyos. Por la mañana, antes de hacer la entrega de los avales ante el comité organizador, “seguían llegando apoyos”.

El reto ahora es construir “un partido más fuerte”. No obstante, puso en valor lo que se ha conseguido hasta el momento, con “récord en las últimas elecciones autonómicas”. Calvo comentó que los resultados en la provincia habían sido positivos, pero que no pueden conformarse.

Y puso la vista en 2023. Es el gran reto que tiene el Partido Popular. Levantarse en las elecciones municipales y volver a teñir el mapa de azul. Fue la consigna en el XVII Congreso del PPdeG, en el que se reeligió a Feijóo, y será el asunto fundamental de todos los congresos provinciales que celebrarán en el segundo tramo del mes de septiembre. El PP se quiere hacer fuerte en los municipios.

Diego Calvo afirmó que tienen “retos por delante” con estos comicios. Entre ellos, “recuperar la Diputación y el gobierno en aquellos lugares en los que, a pesar de ganar, no podemos gobernar porque no tenemos mayoría”. Las tres grandes ciudades de la provincia son “obxectivos prioritarios”. Duele el caso de Ferrol. Allí, “Rey Varela gañou as eleccións e tivo os mellores resultados”. Se quedó a pocos cientos de votos de recuperar la alcaldía. En A Coruña tendrá que preparar una candidatura fuerte para combatir con Inés Rey. Y en Santiago, después del congreso provincial, se aclarará el futuro de la formación, en manos de una gestora, en manos de Borja Verea, tras la marcha de Agustín Hernández.

Una vez se hayan dejado atrás las municipales, el partido se aplicará para tratar de aúpar a Pablo Casado en su escalada hacia La Moncloa en las elecciones generales, que deberían celebrarse en la recta final de ese mismo año 2023.

Reconquistar la Ciudad de las Burgas estará, sin duda, entre los objetivos para la nueva presidencia de Manuel Baltar, que prometió tener nombrados en diciembre de 2022 a los cabezas de lista de los 92 concellos de la provincia de cara a las municipales, aportando estrategias adaptadas para cada lugar; procurará el apoyo de aquellos votantes, hasta socialistas, “que queren políticas centradas, moderadas e sen estridencias”; seguirá siendo la única formación de España con mayoría femenina en sus órganos de dirección; y estrenará una nueva sede, “aínda que a sede principal sempre estará nas rúas e en calquera lugar onde haxa un ourensán”.