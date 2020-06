Camioneros y auxiliares impiden la salida de material de Endesa

Trabajadores de las auxiliares y camioneros bloquearon este jueves por la tarde los accesos a la central térmica de As Pontes. Y de este modo, impidieron la salida de material procedente de los grupos 3 y 4 de la planta. Según fuentes de Endesa, se trataba de material en desuso. Pero los manifestantes aseguran que era vital para el futuro de la térmica.

Insisten los operarios en que en la mesa por la transición energética de As Pontes, celebrada este lunes, se había llegado al acuerdo de que no se llevarían piezas de la planta. Según Alberte Amado, portavoz de la CIG en las auxiliares, “nos concentramos de urxencia ante o feito de que Endesa desmantelaba pezas ligadas ás obras necesarias para garantir o futuro dos grupos 3 e 4”. Y recalca que “existía o compromiso de non tocar nada que alterase a central térmica na reunión co Ministerio para a Transición Ecolóxica”.

Los sindicatos afirman que la empresa había dicho que no llevaría a cabo este proceso, “mentras non tivese o resultado das probas de biocombustibles”. En las protestas también participaron otros representantes del comité de crisis, como empresarios y comerciantes. Y se logró que esas piezas no saliesen el jueves.