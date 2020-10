Camiseta térmica, gorro y manta serán parte este curso del material escolar

··· Desde la Consellería de Cultura, Educación e Universidade la respuesta es clara. Aseguran que hay sistemas de apoyo a la ventilación de las aulas, pero que “en este momento” no están incluidos en los protocolos establecidos a nivel nacional por las autoridades sanitarias. Eso sí, aseguran que si los expertos científicos recomendasen cambios en este sentido, “la Xunta estudiaría su incorporación, pero siempre con el aval sanitario, que debe ser el marco en el que se tomen decisiones en este sentido”.

··· Las medidas publicadas en las Instruccións del 31-08-2020 son claras: “Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases (...) Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible”.