Candia desea una dirección popular con más mujeres

Concejala, alcaldesa, presidenta de la Diputación de Lugo unos pocos meses y ahora diputada. Es la trayectoria de la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia (Mondoñedo, 1978), quien atesora “pasión” por la política local y, a las puertas del congreso del PPdeG, no duda en reivindicar los éxitos y la valía de los afiliados lucenses aún evitando fijar exigencias a Alberto Núñez Feijóo.

Así lo trasladó en una entrevista a Europa Press, en la que, preguntada acerca de si cree que el PPdeG debería aprovechar su próximo cónclave para ampliar la presencia de mujeres en el equipo que acompañará a Feijóo en los próximos años, aseguró que lo vería “bien” e incluso lo “aplaudiría”, si bien confía plenamente en el criterio del de Os Peares y celebra su “incuestionable” liderazgo.

De hecho, Candia aseguró que no se trata solo de una cuestión “de género”, ni siquiera de nombres en exclusiva, sino que en el marco del congreso también se elaboran unas ponencias que marcarán directrices de gestión con los fondos europeos, entre otras cuestiones, en el foco. Al respecto, avanzó que ella “peleará” para que Lugo tenga en todos los niveles lo que considera que “se merece”.

“Yo haré mis aportaciones. Me importa muchísimo Lugo. Y no es tampoco el criterio localista o territorial, pero me debo a un territorio y pelearé para que mi territorio tenga lo que entiendo que merece. Haré propuestas en positivo y de personas de Lugo”, avanzó, antes de añadir: “Lugo tiene gente muy válida, que demostró mucho compromiso, entrega y resultados, que es lo que importa también”.

Así, ratificó que igual que “aplaudiría” que hubiese más mujeres en la dirección, también “aplaudiría” un mayor peso de Lugo. Eso sí, todo ello condicionado a que encaje en los planes de Feijóo.

Mientras que su homólogo ourensano, Manuel Baltar, reivindicó en otra entrevista la importancia de reforzar el galleguismo, la dirigente lucense rememoró, precisamente, estas declaraciones, preguntada al respecto, pero precisó que ella lo que considera es que “más que” reforzar es preciso “darle visibilidad”. A nivel personal no es una cuestión que le preocupe. No en vano, recordó sus orígenes, antes de proclamar: “Soy de lo más galleguista que tiene el PPdeG, probablemente”.

Eso sí, a diferencia de Baltar, ella afirma que “nunca” pensó en optar a dirigir el PPdeG, ni siquiera cuando se abrió la posibilidad de que Feijóo optase a dirigir el PP estatal y tocase renovar el liderazgo autonómico. Es más, considera que los populares gallegos tienen “mucha suerte” y rechaza entrar siquiera a valorar una hipotética marcha futura de su jefe de filas.

Enemiga de “egoísmos y personalismos”, sobre si volverá a presentarse cuando sea el turno de renovar las cúpulas provinciales, afirma que no es el momento de hablar de estos cónclaves (serán tras el autonómico), pero recalca la “ilusión y compromiso” que mantiene en su puesto y que sigue “a disposición” de lo que “necesite” el partido..