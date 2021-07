Casado afirma que Feijóo “siempre lo ayudó“ y asegura que su hacer político “es lo que le hace falta a España”

SANTIAGO. EP. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha subrayado que el líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, es un “buen amigo” al que le “debe mucho” y ha enfatizado que su forma de hacer política “es lo que hace falta a España”. “Siempre me ha ayudado, sin pedir nada a cambio”, ha destacado.

Son sus palabras en el 17 congreso del PP gallego, en el que Feijóo ha sido reelegido por quinta vez al frente del partido tras un año desde que logró en las urnas su cuarta mayoría absoluta. “Vuestra forma de hacer política y la de Feijóo es la que hace falta en España”, ha destacado Casado, que también ha recibido el apoyo de Galicia para alcanzar la Moncloa en las próximas elecciones generales.

En su intervención, Pablo Casado, que este domingo terminará una etapa del Camino de Santiago y llegará para escuchar la Misa del Peregrino y entrar por la Puerta Santa, también ha avanzado que la convención que los populares celebrarán en octubre en Valencia, arrancará en Galicia, sin definir por ahora en qué localidad por si la situación obliga a cambiar de planes.

“El primer día y la primera jornada va a ser aquí, no me atrevo a decir la ciudad por si cambiamos los planes que tenemos”, ha anunciado en referencia a esta ‘parada’ en Galicia en el marco de la convención de otoño.

COMPROMISO CON GALICIA

Pablo Casado ha mostrado su compromiso con Galicia, de la que remarcó que ha sido el “origen” del partido que tiene “el honor de presidir”. “En Galicia se alumbró un partido democrático que quería representar con puerta ancha a todos esos españoles, conservadores, humanistas cristianos, liberales que querían tener una alternativa de futuro, progreso y defensa de la libertad frente a una izquierda en una España que había asombrado al mundo por una Constitución ejemplar”, ha proclamado el líder de los populares, que tuvo palabras de recuerdo para el expresidente fallecido Manuel Fraga, así como también para su predecesor Mariano Rajoy, que intervino en el congreso, al que también como “militante”.

“Y, además, Galicia, en el PP del siglo XXI, es una referencia de buena gestión, de cómo se tienen que hacer las cosas en una noble vocación pública como es la política”, ha remarcado Casado, quien ha proclamado: “En Galicia hacéis política de aldea, mirando a cada vecino a los ojos, sabiendo cuál es su nombre, dónde está enterrada su madre, ahora tienen hasta vuestro móvil, no entienden de ningún tipo de competencial, en un 'concello' es al concejal, al alcalde al que se le piden explicaciones, aunque no cobre, aunque le cueste dinero ir a una diputación provincial a hacer una gestión”.

Casado ha incidido en que Galicia “ha dado muchos referentes políticos”, desde Gerardo Fernández Albor a Mariano Rajoy, que “puede estar muy orgulloso de su gestión, por todos los españoles, por los gallegos entre ellos, y por dejar un país mejor del que encontró“. ¡Muchas gracias también presidente Rajoy!”, ha elogiado, tras mencionar también a Romay Becaría y a Manuel Fraga.

Pero en su discurso, centró sus agradecimientos al recién elegido por quinta vez presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo: “Hoy venimos a celebrar un congreso de un buen amigo, de una persona a la que yo debo mucho, que siempre me ha ayudado, sin pedir nada a cambio, Alberto Núñez Feijóo”.

De él, dijo que lleva “doce años consagrado a su tierra, haciendo las cosas con 'sentidiño', con responsabilidad, con inconformismo, pero con ambición de futuro”. “Es muy difícil explicar la Galicia de estos tiempos sin la gestión de Feijóo y su equipo, un equipo exigente, al que nunca se le ha podido echar nada en cara”, ha subrayado el jefe de filas del PP nacional, quien ha asegurado que los miembros de los ejecutivos de Feijóo “antepusieron los intereses de los gallegos” incluso a los del partido.

“La forma de hacer política de Alberto Núñez Feijóo, la forma de hacer política de vosotros, es lo que hace falta en España”, ha dicho Casado, que se ha mostrado “comprometido con los problemas que tiene Galicia”, desde la situación de la pesca, con las mariscadoras, y a la “Galicia industrial”, que ve que la “demagogia de un gobierno que se lleva por delante a Meirama, Alcoa, que se quiere llevar ahora por delante a Ence por una inacción en la defensa de los intereses de centenares de familias que necesitan una explicación fuera de una ideología dogmática para acaparar un titular”.



ELECCIONES GENERALES

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que su formación "tiene listo" todo para afrontar unas elecciones generales y cuenta con el aval de tener "a los mejores" dirigentes que ya están gobernando para acceder también ahora a la Moncloa. "Estoy convencido de que muy pronto nos van a dar la oportunidad de poner todo esto en práctica", ha proclamado en su intervención en el 17 Congreso del PP gallego, que acaba de reelegir a Alberto Núñez Feijóo por quinta vez al frente de la formación en Galicia.

Casado se ha expresado así después de asegurar que lo que importa es lo que está fuera de la Moncloa y de un discurso en el que no ha querido apenas mencionar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, lo pronunció al final de su intervención para indicar que "no hay que perder demasiado tiempo en lo que es": "todos lo han visto, escuchado, sufrido y ya no puede pisar la calle; ya no le respetan ni los suyos".

"Lo importante no es lo que está en la Moncloa; lo importante es lo que está fuera de la Moncloa y lo que puede recuperar la gobernabilidad de España, el prestigio exterior, la España plural y unida, política social, progreso económico, creación de empleo, institucionalidad, la defensa de lo que a todos nos debe unir y la salud, lo más básico del ser humano", ha proclamado en un discurso en el que ofreció de nuevo al Gobierno sentarse "mañana mismo" para alcanzar varios acuerdos.

Así, ha lanzado la propuesta de pactar una "ley de pandemias", que se puede tener lista "en 15 días", y para hablar de la renovación de las instituciones que están pendientes de mudar cambios, así como también ha apelado a sentarse para crear una "autoridad independiente" para velar por la gestión de los fondos Next Generation, para "saber donde va" el destino de estas partidas que "no son del gobierno".

Además, también ha pedido que, aprovechando el cambio al frente del Ministerio de Educación, el Gobierno se "siente" con los populares para abordar una reforma educativa y suspender la Ley Celáa. Además, también ha advertido de que los populares "no van a tolerar" un referendo en Cataluña ni que a catalanes "se les haga extranjeros en su propia tierra".



CONVENCIÓN NACIONAL

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que su partido abrirá su convención nacional itinerante en Galicia, aunque por ahora no se ha atrevido a decir la ciudad por no saber cómo estará “la cosa”, y pondrá fin a este acto político el fin de semana de los días 2 y 3 de octubre en Valencia. La primera jornada “va a ser aquí en Galicia”, ha anunciado el líder de los populares en la clausura del congreso que ha proclamado a Alberto Núñez Feijóo como líder de la organización política en esa comunidad, por lo que desde hoy encarará su quinto mandato al frente.

Casado buscará “cincelar” en este evento, bajo el lema “Creemos en España. Creemos un futuro en libertad”, la alternativa a Pedro Sánchez con mesas de debate ideológico y con la vista puesta en la necesidad de dar soluciones a los problemas de los españoles. En el compostelano Multiusos Fontes do Sar, Casado ha aludido a la Comunidad gallega como “una referencia de buena gestión” y ha celebrado la manera en la que la fuerza a la que representa ejerce en ese territorio la labor de servicio público. “En Galicia hacéis política de aldea, mirando a cada vecino a los ojos, sabiendo cuál es su nombre, sabiendo dónde está enterrada su madre”, ha descrito. Y este es, a su juicio, el proceder que ha dado lugar “al mejor partido de España”. “Un partido -ha continuado- con cuatro de los siete padres de la Constitución española, entre ellos el presidente fundador Manuel Fraga del que hoy también me quiero acordar, tristemente fallecido”.

Como el PP de Galicia tiene dos presidencias de honor, con José Manuel Romay Beccaría y Mariano Rajoy en ellas, Casado ha querido aplaudir esa deferencia y decir al segundo que “puede estar muy orgulloso de su gestión por todos españoles, por los gallegos entre ellos, y por haber dejado un país mucho mejor del que se encontró“.

Y con el presidente de la Xunta no ha escatimado elogios: “Una persona a la que yo debo mucho, que siempre me ha ayudado, sin pedir nada a cambio. Una persona que lleva doce años consagrado a su tierra, haciendo las cosas con 'sentidiño', con responsabilidad, con inconformismo pero con ambición”.

La forma de hacer política de Alberto Núñez Feijóo “es lo que hace falta en España”, ha defendido. EFE