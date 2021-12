Casado exige el cese de Calviño y Feijóo reivindica el sosiego gallego

El presidente del PP, Pablo Casado, redobló los ataques de su partido contra el Gobierno y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de la que pidió el cese por ser una “defraudadora fiscal”, mientras el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reivindicaba el “sosiego” de la política gallega en el contexto general.

En su intervención en la junta directiva provincial del PP de A Coruña, Casado pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “eche mañana” a Calviño porque “ha creado una sociedad instrumental para comprarse una casa y defraudar impuestos”.

La polémica del PP con la vicepresidenta subió de tono en las últimas horas tras una conversación de Calviño con Casado en un acto el miércoles después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que, según el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, Calviño llamó “desequilibrado” al líder de la oposición.

Casado afirmó que Calviño “insultó” al PP porque este partido exigió “la investigación de abusos a niñas tuteladas por los Gobiernos socialistas de la comunidad valenciana y de Baleares” y “prostituidas bajo la tutela del señor Puig y la señora Armengol”.

Se refirió a la vicepresidenta como “esa que supuestamente es de La Coruña, esa que supuestamente es tan tecnócrata y tan transversal y tan buena gestora”, pero que en realidad es “la ministra de Economía más incompetente” de la historia de España y “la peor de la UE”. “No nos van a callar”, aseveró el líder del PP, tras acusar al Gobierno de “impedir el ejercicio democrático de una oposición parlamentaria” y cuestionar si el PSOE pretende que el PP “pinte el logotipo de rojo” y se “subrogue a la disciplina sanchista”.

Antes de la intervención de Casado, el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó el “exotismo político” que Galicia representa en España porque en esta comunidad reina “el sosiego y la normalidad”.

Feijóo invitó a Casado a que mire a Galicia en este sentido ante el “gran reto” que cree que tiene el presidente de su partido hoy en día: “Llevar responsabilidad, serenidad y sosiego a la política española”. Por su parte, Casado aseguró que el PP seguirá ejerciendo una oposición de “alternativa firme pero responsable, esperanzadora e ilusionada, pero con políticas de Estado y propuestas”, algo que cree que el Gobierno intenta acallar porque “no le da la gana” de admitir sus propuestas.

El PP debe “desnudar las mentiras” del Gobierno, según Casado, que reprochó al Ejecutivo que intente “amordazar” al principal partido de la oposición en aras de una supuesta “moderación o ausencia de confrontación”.

También Feijóo fue muy crítico con el Gobierno central, del que dijo que es “el peor de la historia”, y el PSOE al reprocharles su división interna y sus pactos.

“Ningún presupuesto, investidura o ley vale el coste que paga como partido el PSOE al abandonar sus principios históricos y su sentido de Estado y lavar la cara de una de las peores partes de la historia política española. No vale la pena”, remarcó.

Los 22 ministros de Sánchez podrían montar una academia para dar “clases de manipulación”, recriminó, y añadió que los españoles no se merecen un Gobierno que “pierda más tiempo en darse codazos que en gobernar”.

Pero, tras las críticas, volvió a reivindicar la política “serena y reflexiva” del PP gallego y dejó un mensaje final para el líder de su partido.

“Querido presidente, Galicia desde su serenidad y su sosiego va a seguir trabajando, no lo dudes, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Ahora bien, si quieres un lugar para la reflexión política mejor que este, me temo que no lo vas a encontrar”, zanjó.