Casi 180.000 gallegos serán vacunados la próxima semana

Sobre la concesión de los indultos por parte del Gobierno a los políticos catalanes condenados por el Procés, Feijóo señaló que "probablemente esta sea la peor semana para la Constitución en 40 años". "No hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones", indicó. Además señaló que "los únicos que dijeron la verdad son los presos, mientras que el Gobierno es quien mintió". "Lamento profundamente esta situación", valoró. Afirmó que no está en contra de los indultos con carácter general, pero si de lo que se trata es de un "autoindulto" para garantizar la legislatura, "que no cuenten con nosotros", indicó. "Tengo clarísimo que los presos van a volver a delinquir", enfatizó, recalcando que él "cree a los presos". También señaló la gravedad de indultar a "políticos corruptos", en relación a su condena por malversación.