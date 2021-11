Ceos despexados e tempo seco durante esta semana

A comunidade galega poderá gozar dunha semana solleira, na súa maior parte, protagonizada polos ceos despexados e o tempo seco, aínda que con temperaturas frescas xa que os termómetros marcarán niveis propios para a época do ano. Deste xeito, galegos e visitantes poderán desfrutar do tradicional veraniño de San Martiño nestes días, caracterizado polo tempo seco e frío arredor do día do santo, o 11 de novembro.

Tras o día de onte, luns, no que unha fronte poiuco activo pasou por Galicia deixando algunhas nubes, hoxe a comunidade seguirá baixo a influencia das altas presións con circulación do nordés. Agárdanse bancos de néboa matinais en zonas de interior e nubes baixas no terzo norte que darán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, según informa Meteogalicia. E o resto da semana, as altas presións abarcarán unha extensa zona desde Madeira ata Europa central, polo que as previsións non parecen indicar que as precipitación vaian acercarse á comunidade, polo menos en xeral, ata dentro de dez días, é dicir, ata mediados da semana próxima.