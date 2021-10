Cerca de 320.000 personas estarían viviendo en pobreza severa en Galicia

María (nombre ficticio) es una gallega de 48 años que vive con dos hijos a su cargo, de 24 y 11 años. Desde agosto recibe ayuda de la Fundación Amigos de Galicia. La apoyan con alimentos y orientación laboral. “Conmigo fueron muy efectivos. Me atendieron muy pronto. Acudí a ellos a principios de agosto y entre el 15 y el 20 del mismo mes me trajeron a casa una gran carga de alimentos y de productos de higiene corporal”. Llamó para agradecerles la celeridad. En septiembre ya le indicaron que fuese ella misma al supermercado a retirar la comida. Son productos básicos para todo el mes como cacao para el desayuno, leche, aceite, pasta, arroz...

Ahora está haciendo un curso de informática para ver si en un futuro puede acceder a un trabajo. “Estoy empezando a organizarme un poco con el ordenador porque ahora todo pasa por ahí. En casa tengo uno del año catapum, pero la niña en la escuela estudia con un portátil y algo siempre me va enseñando”.

En estos momentos resulta difícil compaginar el horario del colegio de una pequeña de 11 años con un horario laboral normal. “Entre que la llevo al colegio, pongo la lavadora, hago la comida y voy a buscarla se me pasa el día”, se lamenta.

Su vida no fue fácil. Se quedó viuda muy joven con niños muy pequeños y vivió de la Risga (Renda de Inclusión Social de Galicia). Ahora que los mayores se independizaron es cuando vuelve a verse con problemas. “Yo vivo en una casa y tengo gallinas y una huertecita. Cuando mis hijos estaban en casa les hacía la comida, les lavaba la ropa... hacía todo lo que podía. Yo les ayudaba a ellos y ellos me ayudaban a mí”, dice.

Pero no quiere ser una carga constante para ellos. Y es que ahora, además de la niña, el chico de 24 años que vive con ella no tiene un trabajo fijo, solo lo hace cuando lo llaman de una empresa de trabajo temporal (ETT).

Al preguntarle cómo se ve en el futuro, recuerda que hizo un curso de ayuda en el hogar de 800 horas y lo perdió porque no sabía que había que convalidarlo en un plazo marcado de tiempo. “Era como una tarjeta sociosanitaria con la que podía trabajar en el hospital, en un geriátrico... Me encantaría tenerlo pero en Amigos de Galicia se informaron y me dijeron que no había posibilidad de recuperarlo”, se lamenta.

AMIGOS DE GALICIA El Servicio de Atención Laboral de la Fundación Amigos de Galicia atendió en 2020 a 7.137 personas e insertó a 991. En lo que va de este año ya atendió a 6.509 y logró la inserción de 1.219. En su Plan de Lucha contra la Pobreza, que cubre las necesidades básicas de familias en riesgo de exclusión, atendió el año pasado a 21.586 personas, de las que el 35,89 % eran niños. Hasta septiembre de 2021 ya llevan atendidas 16.450 personas.

También apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género. En el año en que estalló la pandemia, estuvieron con 209 (89 de ellas consiguieron empleo) y en el ejercicio actual atendieron hasta ahora a 136, de las que 49 tienen trabajo. El mes pasado cubrieron las necesidades escolares de 1.245 menores.