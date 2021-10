Cerca de 40 vecinos de Bande, Val do Limia y Celanova contra la “invasión” de Monte Grande

Ourense. Unos 40 vecinos de Bande, Val do Limia y Celanova han realizado este sábado una marcha en contra de la “invasión eólica” prevista para Monte Grande, a las puertas del parque natural de O Xurés.

Esta movilización de Stop Eólicos de Xurés-Celanova se realiza contra los planes de Greenalia de instalar en la zona una central eólica de 12 aerogeneradores, que afectan a los municipios de Bande, Rairiz de Veiga y Verea. En este contexto, contó con apoyo de Adega y Amigos das Árbores, así como del diputado provincial del BNG Bernardo Varela.

Esta ‘I Marcha en Defensa do Monte Grande’ ha partido a primera hora del centro de Bande y ha recorrido unos 11 kilómetros hasta el corazón del Monte Grande.

Los organizadores denunciaron los daños ambientales, patrimoniales y económicos que puede ocasionar el mencionado proyecto eólico, “que Greenalia está empezando a negociar con las cinco comunidades de montes afectadas y con el propio Ayuntamiento de Bande”.

Al respecto, subrayaron que no hay razón ninguna “máis alá do lucro dunha corporación enerxética privada para este tipo de instalación no Monte Grande, e menos sen consulta previa á veciñanzae cunha morea de impactos na saúde”. ecg