Cientos de personas marchan en A Coruña para reclamar la titularidad pública del puerto

A Coruña. EFE. Centenares de personas –800, según la Policía Local- han participado este domingo en una manifestación en A Coruña para reclamar la titularidad pública del puerto y rechazar operaciones especulativas en los muelles interiores bajo el lema "A Coruña no se vende". La protesta, convocada por la plataforma 'Defensa do Común' y apoyada por setenta entidades sociales, políticas y vecinales, ha partido a las 12.00 horas desde la plaza de la Palloza y ha finalizado en la plaza de María Pita, ante la sede del Ayuntamiento, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto. Con cánticos como "¡No queremos pisos, queremos servicios!" o "Gobierne quien gobierne, A Coruña no se vende", los asistentes -800 según la Policía Local y 5.000 según la organización-, han marchado por las calles coruñesas, con la música de las gaitas de la banda 'Cántigas da Terra'.

El presidente de Defensa do Común, Manuel Monge, ha reivindicado, en declaraciones a la prensa, la condonación de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria debido a la construcción del puerto exterior. "Pedimos al Gobierno municipal que diga ya que no vamos a pagar nada", ha remarcado. En la lectura del manifiesto, los organizadores han demandado la licitación inmediata de la conexión ferroviaria a Punta Langosteira y han exigido que se garanticen en los muelles interiores "usos productivos vinculados a la economía azul". "Queremos construir un nuevo modelo de ciudad pensado para las personas, respetuoso con el medio ambiente", ha reivindicado la plataforma, que ha considerado "esencial" que se implanten mecanismos de participación ciudadana para decidir sobre el futuro de unos muelles que están siendo desafectados. En declaraciones a la prensa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha rechazado "que la ciudad de A Coruña sea discriminada", ya que el Gobierno, ha sostenido, "pretende que la deuda generada en el puerto por una decisión estatal la pague la ciudad". "Esto es una discriminación que no podemos aceptar", ha insistido la nacionalista, que ha indicado que "los terrenos interiores son una oportunidad" para llevar a cabo "la gran transformación pendiente de la ciudad", para lo cual ve necesario "salvaguardar su carácter público".

En este sentido, ha cargado contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su propuesta de adquirir los muelles. "Se convirtió en una especie de agente especulador que está diciendo una auténtica barbaridad. Quiere que paguemos con dinero público unos terrenos que ya son públicos", ha remarcado Pontón.

Así, ha considerado que "hay que abrir un gran debate sobre el futuro del puerto": "En este momento en que hay tantas nubes negras sobre el futuro del puerto de A Coruña es fundamental que la ciudadanía se exprese", ha enfatizado Pontón.

Por su parte, el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha apuntado, en declaraciones a la prensa, que esta marcha expresa "el sentimiento mayoritario de A Coruña", pues hay "un apego histórico" con los terrenos portuarios. "Tenemos que defenderlo de una privatización que poco a poco se fue cuestionando socialmente y ahora mismo tenemos que dar un último paso", ha recalcado Gómez-Reino.

En esta línea, ha dicho que "los muelles del puerto son una oportunidad para la ciudad, para pensar en una nueva movilidad, para abrir zonas verdes y, en definitiva, para usos productivos que en el puerto generan más de mil puestos de trabajo". "Toca trabajar en todos los ámbitos institucionales, en mi caso en el Congreso, pero, sin duda, también presionar a los Ministerios competentes", ha subrayado el de Unidas Podemos.

Mientras, la portavoz municipal de la Marea Atlántica, María García, ha acusado a la alcaldesa, Inés Rey, de no apoyarse en la corporación e ir "por libre", ya que "sus interlocutores son los que vienen a A Coruña a hacer caja, tanto la Xunta como Puertos del Estado". "La demanda es la condonación de la deuda. Es el único camino realista", ha recalcado García.

Entre los asistentes también han estado el diputado del BNG, Néstor Rego; la diputada nacionalista en el Parlamento gallego Mercedes Queixas; los ediles de la formación Francisco Jorquera y Avia Veira; el exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica; el portavoz de Anova, Antón Sánchez; el alcalde de Sada, Benito Portela y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.