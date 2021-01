CIG-Ensino pide hablar sobre la eliminación del cuerpo de FP con Celaá

Santiago. El sindicato gallego CIG-Ensino continúa moviéndose para dar respuesta a las incógnitas sobre el futuro del profesorado de FP que abrió la Lomloe, requiriendo una entrevista con la responsable Educación, Isabel Celaá.

Ello lo hacen puesto que en estos momentos es “a que ten as claves de cales son as intencións do goberno español” sobre un asunto que hasta ahora fue tratado con “sospeitosa discreción e sen terse producido ningún pronunciamento oficial” desde el Ministerio, apunta Suso Bermello, secretario nacional del colectivo.

Esta petición, que ya fue recogida por el gabinete de esa cartera, llega después de que la nueva norma educativa (difundida en el BOE durante el pasado 30 de diciembre) incluyese una enmienda en la que se declaraba a extinguir dicho cuerpo de profesorado.

Todo ello, sin previa negociación ni con las organizaciones sindicales, ni con las autonomías. Asimismo, en el texto finalmente aprobado puede observarse que solamente el personal docente que tenga un Grado o titulación equivalente va a poder integrarse en el equipo docente de enseñanzas secundarias.

“Queda pendente dilucidar que pasa con aquelas titulacións pre-Bolonia como enxeñarías técnicas, diplomaturas e arquitecturas técnicas porque até o momento nin a redacción da norma nin o Ministerio despexan a dúbida de se serán equivalentes”, apunta además Bermello.

De igual forma, el sindicato recuerda que ahora existe un reducido número de ingenierías o diplomaturas mediante las cuales se puede acceder al cuerpo del PES pero no con carácter general.

En total, manifiestan desde la CIG-Ensino, del colectivo de 2.223 docentes técnicos de FP en Galicia el 32 % tendría titulación superior de FP y podría verse afectado por la medida.

junta con el BNG. Mientras tanto, Maica Couto y Pepe Ángel Sánchez (representantes del Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino de Galiza) estuvieron en el Parlamento con el BNG ayer para abordar la misma cuestión y establecer vías que puedan contribuir a resolver esta presente problemática.

En esa reunión (que continúa hoy) el Bloque coincidió con el STEG en que el conflicto posee una doble vertiente, tanto laboral como educativa.

Mercedes Queixas, diputada de la formación nacionalista, evidenció que dichas especialidades no pueden desaparecer de las habilitadas para la docencia. Por ello, consideran que esta ley conserva problemas graves de redacción.

Con esta junta, se podrá fin a la rueda de contactos políticos que comenzó la semana pasada con el PSdeG y continuó el viernes con el Partido Popular. Ahora el STEG buscará tener encuentros con los responsables de las universidades gallegas. ecg