Cisma por la propuesta de trasladar de Madrid instituciones como el Oceanográfico, que podría venir a Vigo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en que se tiene que abrir un debate sobre la descentralización para dar oportunidades a distintos territorios y se ha mostrado partidario, no solo de que se instalen en otras Comunidades instituciones de nueva creación, sino también de otras ya existentes que "no tiene mucho sentido que estén en Madrid". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha puesto de ejemplo el Instituto Español de Oceanografía como una de esas instituciones que podría tener sentido sacar fuera de Madrid, en línea con lo que ya planteó el presidente valenciano, Ximo Puig, quien propuso que sería mejor ubicarlo en ciudades como Vigo o Cádiz. "Tenemos que abrir un debate sereno, leal y honesto para dar oportunidades a distintos territorios", ha abogado Sánchez, y ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lo haya tomado como un "ataque". Esta descentralización forma parte, según ha explicado, del interés del Gobierno por ahondar en la diversidad territorial que propugna el Estado autonómico que defiende el PSOE. "No se puede fortalecer la democracia si no va de la mano del reconocimiento de la diversidad territorial", ha asegurado Sánchez. "Creo que lo que tenemos que hacer es ahondar y perfeccionar nuestro Estado autonómico porque al final en España, tanto la profundización de la democracia y la convivencia como la descentralización y la diversidad territorial han ido de la mano", ha ahondado. EUROPA PRESS