Clamor contra el cierre en Ferrolterra y la ‘fuga’ a Portugal de Siemens Gamesa

··· La CIG apostó porque las eléctricas que cierren térmicas de carbón, como es el caso de Naturgy en Meirama, y será el de Endesa en As Pontes, sin ofrecer garantías de continuidad de los puestos de trabajo –tanto del grupo como de las auxiliares– no puedan manter la capacidad de evacuación a la red tienen asignada en la actualidad por la actividad de esas mismas centrales. Tampoco podrán, indican, acudir a las pujas de nueva potencia energética renovable. Extenderían este veto “mentres non acaden coa representación laboral unha solución laboral e industrial” en los dos concellos.